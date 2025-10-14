Adelayde Exploration erwirbt das Wolframprojekt Sisson NW in New Brunswick

Vancouver, B.C. – 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) gibt bekannt, dass es plant, das Wolframprojekt Sisson NW in New Brunswick von unabhängigen Verkäufern zu erwerben. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. Am 7. August 2025 meldete Northcliff Resources Ltd., dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Dieses neue Projekt umfasst 89 Claims, die sich über 4.890 zusammenhängende Acres mit aussichtsreichen Wolframvorkommen erstrecken. Mit diesem neuen Projekt verfügt Adelayde in New Brunswick zusammen mit seinem bereits bestehenden, 4.890 Acres großen Wolframprojekt Sisson North über eine beträchtliche Fläche von 9.780 Acres mit aussichtsreichen Wolframvorkommen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Adelayde nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: „Kritische Metalle, einschließlich Wolfram und Antimon, sowie Seltenerdmetalle sind erneut ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt, da die Auseinandersetzungen zwischen den USA und China um diese Metalle laut einem Bericht von Reuters(1) eskaliert sind. Die Kombination aus Chinas verschärfter Kontrolle der Wolframproduktion und der steigenden Nachfrage nach diesem wichtigen Material hat den Wert von Wolfram auf dem Weltmarkt weiter in die Höhe getrieben. Die Juniormärkte für Wolfram sind weiterhin sehr lebhaft, was sich in stark steigenden Kursen von Unternehmen wie American Tungsten Corp. (TUNG) zeigt, dessen Aktien von 0,03 $ im Oktober 2024 auf einen Höchststand von 4,74 $ am 10. Oktober 2025 gestiegen sind. Dies belegt die starke Nachfrage der Investoren nach Unternehmen aus dem Wolfram-Umfeld.“ Herr Nelson fuhr fort: „Angesichts der aktuellen Goldpreise, die um das Allzeithoch liegen, freut sich das Unternehmen außerdem darauf, im Jahr 2025 ein erstes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Esmeralda County in Nevada zu starten. Das Unternehmen wird im weiteren Jahresverlauf 2025 und auch darüber hinaus sehr aktiv bleiben, und das Management ist hinsichtlich der kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten äußerst optimistisch.“