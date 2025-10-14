Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 74,85 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,94 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -20,48 %/+11,33 % bedeutet.