Michelin-Gewinnwarnung belastet auch Conti und Pirelli

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht nach den aktuellen Aussagen von Michelin zwar nur begrenzte Auswirkungen auf Conti, Pirelli und Nokian , da die Gründe hauptsächlich schwächere Absätze im US-Lkw- und im Agrarsektor gewesen seien. Er geht jedoch davon aus, dass im zweiten Halbjahr nun die Preis/Mix-Trends und die Erwartungen über die Ergebnisverbesserung bei Conti und Pirelli von Quartal zu Quartal genau geprüft werden dürften./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 54,54 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 10,92 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -8,16 %/+46,95 % bedeutet.