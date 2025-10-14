    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Michelin-Gewinnwarnung belastet auch Conti und Pirelli

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental-Aktien fallen nach Michelin-Gewinnwarnung.
    • Michelin-Aktien verlieren fast zehn Prozent im Handel.
    • Analysten sehen begrenzte Auswirkungen auf Continental.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental sind am Dienstag nach einer überraschend deutlichen Gewinnwarnung des Konkurrenten Michelin auf Talfahrt gegangen. Sie büßten kurz nach dem Handelsstart drei Prozent auf 54,98 Euro ein. Michelin sackten um fast zehn Prozent ab. Pirelli verloren ebenfalls.

    Analysten, etwa von der UBS und von Jefferies, betonten das Ausmaß der Prognosesenkung für das operative Ergebnis der Franzosen in diesem Jahr, obwohl Michelin bereits auf die weiter schwachen Absatzmärkte und auf Risiken für die Konsensschätzungen hingewiesen hatte.

    Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht nach den aktuellen Aussagen von Michelin zwar nur begrenzte Auswirkungen auf Conti, Pirelli und Nokian , da die Gründe hauptsächlich schwächere Absätze im US-Lkw- und im Agrarsektor gewesen seien. Er geht jedoch davon aus, dass im zweiten Halbjahr nun die Preis/Mix-Trends und die Erwartungen über die Ergebnisverbesserung bei Conti und Pirelli von Quartal zu Quartal genau geprüft werden dürften./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 54,54 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 10,92 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -8,16 %/+46,95 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
