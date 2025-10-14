Ericsson und Vodafone schließen fünfjährige Partnerschaft im Bereich programmierbare Netze (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Ericsson wird für Vodafone zum alleinigen Ausrüster von Funkzugangsnetzen
(radio access networks/RAN) in Irland, den Niederlanden und Portugal und
behält seinen Status als maßgeblicher Lieferant in Deutschland, Rumänien und
Ägypten.
- Die fünfjährige strategische Partnerschaft dient dazu, Vodafone als weltweit
führenden Provider mit hervorragender Leistung und Benutzererfahrung zu
positionieren. Hierzu wird Ericssons fortschrittliche 5G-Hardware und
-Software wird eingesetzt, um Vodafones Netze zu modernisieren und 5G
Standalone für differenzierte Konnektivitätsanforderungen zu ermöglichen.
- Intelligente und offene Netzmanagement- und Automatisierungslösungen (service
management and orchestration/SMO und rApps) werden zur Verbesserung der
Gesamtleistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit eingesetzt.
Ericsson (NASDAQ:ERIC) und Vodafone, eines der weltweit führenden
Telekommunikationsunternehmen, haben eine fünfjährige strategische Partnerschaft
vereinbart, um die Netzabdeckung von Vodafone mithilfe der leistungsstarken
programmierbaren Netzlösungen von Ericsson in mehreren Schlüsselmärkten zu
modernisieren. Ericsson wird alleiniger RAN-Ausrüster für Vodafone in Irland,
den Niederlanden und Portugal und zudem maßgeblicher Lieferant in Deutschland,
Rumänien und Ägypten. Mit diesem Schritt wird die langjährige strategische
Beziehung zwischen den beiden Unternehmen weiter vertieft.
Die Modernisierung von Vodafones RAN-Infrastruktur und -Management bildet die
Grundlage für den flächendeckenden Einsatz von 5G Standalone. Dies ermöglicht es
Vodafone, seinen Privat- und Unternehmenskunden differenzierte
Konnektivitätslösungen mit garantierten, leistungs-basierten Eigenschaften
anzubieten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Vodafone in großem Umfang die
hochmodernen und Open-RAN-kompatiblen Massive-MIMO-Radios und
RAN-Compute-Lösungen von Ericsson sowie 5G-Advanced-RAN-Softwarefunktionen in
seinen Netzen in diesen Märkten einsetzen.
Die europaweite Vereinbarung umfasst die Einführung der Ericsson Intelligent
Automation Platform und einer Reihe von KI-gestützten rApps, die in den
einzelnen Märkten eingesetzt werden sollen, um eine automatisierte
RAN-Optimierung, sowie Energieeffizienz und Verwaltung des
Multi-Vendor-Netzwerks zu ermöglichen. Deutschland wird der erste Markt sein, in
dem die Plattform und die rApps für das RAN-Management von Ericsson und anderen
Anbietern zum Einsatz kommen - die Arbeiten beginnen im vierten Quartal 2025.
Die umfassende Partnerschaft im Bereich KI und Netzentwicklung ist darauf
ausgerichtet, die Infrastruktur von Vodafone auf Weltklasseniveau zu heben. Das
