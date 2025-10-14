    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefon L.M.Ericsson (B) (B) AktievorwärtsNachrichten zu Telefon L.M.Ericsson (B) (B)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ericsson und Vodafone schließen fünfjährige Partnerschaft im Bereich programmierbare Netze (FOTO)

    Düsseldorf (ots) -

    - Ericsson wird für Vodafone zum alleinigen Ausrüster von Funkzugangsnetzen
    (radio access networks/RAN) in Irland, den Niederlanden und Portugal und
    behält seinen Status als maßgeblicher Lieferant in Deutschland, Rumänien und
    Ägypten.
    - Die fünfjährige strategische Partnerschaft dient dazu, Vodafone als weltweit
    führenden Provider mit hervorragender Leistung und Benutzererfahrung zu
    positionieren. Hierzu wird Ericssons fortschrittliche 5G-Hardware und
    -Software wird eingesetzt, um Vodafones Netze zu modernisieren und 5G
    Standalone für differenzierte Konnektivitätsanforderungen zu ermöglichen.
    - Intelligente und offene Netzmanagement- und Automatisierungslösungen (service
    management and orchestration/SMO und rApps) werden zur Verbesserung der
    Gesamtleistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit eingesetzt.

    Ericsson (NASDAQ:ERIC) und Vodafone, eines der weltweit führenden
    Telekommunikationsunternehmen, haben eine fünfjährige strategische Partnerschaft
    vereinbart, um die Netzabdeckung von Vodafone mithilfe der leistungsstarken
    programmierbaren Netzlösungen von Ericsson in mehreren Schlüsselmärkten zu
    modernisieren. Ericsson wird alleiniger RAN-Ausrüster für Vodafone in Irland,
    den Niederlanden und Portugal und zudem maßgeblicher Lieferant in Deutschland,
    Rumänien und Ägypten. Mit diesem Schritt wird die langjährige strategische
    Beziehung zwischen den beiden Unternehmen weiter vertieft.

    Die Modernisierung von Vodafones RAN-Infrastruktur und -Management bildet die
    Grundlage für den flächendeckenden Einsatz von 5G Standalone. Dies ermöglicht es
    Vodafone, seinen Privat- und Unternehmenskunden differenzierte
    Konnektivitätslösungen mit garantierten, leistungs-basierten Eigenschaften
    anzubieten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Vodafone in großem Umfang die
    hochmodernen und Open-RAN-kompatiblen Massive-MIMO-Radios und
    RAN-Compute-Lösungen von Ericsson sowie 5G-Advanced-RAN-Softwarefunktionen in
    seinen Netzen in diesen Märkten einsetzen.

    Die europaweite Vereinbarung umfasst die Einführung der Ericsson Intelligent
    Automation Platform und einer Reihe von KI-gestützten rApps, die in den
    einzelnen Märkten eingesetzt werden sollen, um eine automatisierte
    RAN-Optimierung, sowie Energieeffizienz und Verwaltung des
    Multi-Vendor-Netzwerks zu ermöglichen. Deutschland wird der erste Markt sein, in
    dem die Plattform und die rApps für das RAN-Management von Ericsson und anderen
    Anbietern zum Einsatz kommen - die Arbeiten beginnen im vierten Quartal 2025.
    Die umfassende Partnerschaft im Bereich KI und Netzentwicklung ist darauf
    ausgerichtet, die Infrastruktur von Vodafone auf Weltklasseniveau zu heben. Das
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie

    Die Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 7,575 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie um -1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) (B) bezifferte sich zuletzt auf 24,57 Mrd..

    Telefon L.M.Ericsson (B) (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7331. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5500 %.

    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ericsson und Vodafone schließen fünfjährige Partnerschaft im Bereich programmierbare Netze (FOTO) - Ericsson wird für Vodafone zum alleinigen Ausrüster von Funkzugangsnetzen (radio access networks/RAN) in Irland, den Niederlanden und Portugal und behält seinen Status als maßgeblicher Lieferant in Deutschland, Rumänien und Ägypten. - Die …