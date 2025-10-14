Ericsson und Vodafone schließen fünfjährige Partnerschaft im Bereich programmierbare Netze (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie Die Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 7,575 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) (B) Aktie um -1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,44 %. Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) (B) bezifferte sich zuletzt auf 24,57 Mrd.. Telefon L.M.Ericsson (B) (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7331. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5500 %.

Düsseldorf (ots) -- Ericsson wird für Vodafone zum alleinigen Ausrüster von Funkzugangsnetzen(radio access networks/RAN) in Irland, den Niederlanden und Portugal undbehält seinen Status als maßgeblicher Lieferant in Deutschland, Rumänien undÄgypten.- Die fünfjährige strategische Partnerschaft dient dazu, Vodafone als weltweitführenden Provider mit hervorragender Leistung und Benutzererfahrung zupositionieren. Hierzu wird Ericssons fortschrittliche 5G-Hardware und-Software wird eingesetzt, um Vodafones Netze zu modernisieren und 5GStandalone für differenzierte Konnektivitätsanforderungen zu ermöglichen.- Intelligente und offene Netzmanagement- und Automatisierungslösungen (servicemanagement and orchestration/SMO und rApps) werden zur Verbesserung derGesamtleistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit eingesetzt.Ericsson (NASDAQ:ERIC) und Vodafone, eines der weltweit führendenTelekommunikationsunternehmen, haben eine fünfjährige strategische Partnerschaftvereinbart, um die Netzabdeckung von Vodafone mithilfe der leistungsstarkenprogrammierbaren Netzlösungen von Ericsson in mehreren Schlüsselmärkten zumodernisieren. Ericsson wird alleiniger RAN-Ausrüster für Vodafone in Irland,den Niederlanden und Portugal und zudem maßgeblicher Lieferant in Deutschland,Rumänien und Ägypten. Mit diesem Schritt wird die langjährige strategischeBeziehung zwischen den beiden Unternehmen weiter vertieft.Die Modernisierung von Vodafones RAN-Infrastruktur und -Management bildet dieGrundlage für den flächendeckenden Einsatz von 5G Standalone. Dies ermöglicht esVodafone, seinen Privat- und Unternehmenskunden differenzierteKonnektivitätslösungen mit garantierten, leistungs-basierten Eigenschaftenanzubieten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Vodafone in großem Umfang diehochmodernen und Open-RAN-kompatiblen Massive-MIMO-Radios undRAN-Compute-Lösungen von Ericsson sowie 5G-Advanced-RAN-Softwarefunktionen inseinen Netzen in diesen Märkten einsetzen.Die europaweite Vereinbarung umfasst die Einführung der Ericsson IntelligentAutomation Platform und einer Reihe von KI-gestützten rApps, die in deneinzelnen Märkten eingesetzt werden sollen, um eine automatisierteRAN-Optimierung, sowie Energieeffizienz und Verwaltung desMulti-Vendor-Netzwerks zu ermöglichen. Deutschland wird der erste Markt sein, indem die Plattform und die rApps für das RAN-Management von Ericsson und anderenAnbietern zum Einsatz kommen - die Arbeiten beginnen im vierten Quartal 2025.Die umfassende Partnerschaft im Bereich KI und Netzentwicklung ist daraufausgerichtet, die Infrastruktur von Vodafone auf Weltklasseniveau zu heben. Das