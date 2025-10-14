JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 3.675EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4000
Kursziel alt: 4000
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
