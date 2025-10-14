JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 3.675EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4000

Kursziel alt: 4000

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

