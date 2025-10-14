JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Auf bereinigter Basis habe sich der Umsatz aber besser als von ihm erwartet entwickelt./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 3.675EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

