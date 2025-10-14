    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Auf bereinigter Basis habe sich der Umsatz aber besser als von ihm erwartet entwickelt./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 3.675EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3600
    Kursziel alt: 3600
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3600,00CHF, was eine Steigerung von +6,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am …