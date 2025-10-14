De.mem‘s Umsätze bleiben stark und profitieren vom Mining-Boom

Die im vergangenen Jahr übernommene Firma Auswater mit Sitz in Perth, die eng mit De.mem‘s Spezialchemie-Sparte Capic zusammenarbeitet, trägt in erheblichen Umfang zu den guten Geschäftszahlen von De.mem bei, die kürzlich im Halbjahresbericht veröffentlicht wurden. Ein großer Teil des Umsatzwachstums in den Halbjahreszahlen geht auf diese beiden Tochterunternehmen in Westaustralien zurück. Hintergrund ist der immer noch anhaltende weltweite Goldboom. Australische Aktien von Northern Star Resources oder Evolution Mining haben auf Jahresfrist mit mehr als 20 und mehr als 90 Prozent kräftig zulegen können.

De.mem hatte 2024 das alteingesessene Unternehmen Auswater übernommen und dabei das Potenzial der Bergbaukunden im Blick gehabt. Insbesondere im Bereich Service sollte es Synergien mit der De.mem-Tochter Capic geben, die Spezialchemie für diese Kunden vertreibt. Mittlerweile haben die beiden Tochterfirmen einen gemeinsamen Firmensitz in Perth. Die Integration von Auswater ist vollständig vollzogen, den bekannten Markennamen hat De.mem jedoch beibehalten.

Gold ist traditionell ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten, und die Anleger vertrauen auf den Ruf des Metalls als Wertaufbewahrungsmittel in einer Zeit, in der in der Ukraine und im Nahen Osten militärische Konflikte immer noch ungelöst sind. De.mem‘s Firmenchef Andreas Kröll berichtet, dass diese Stimmungslage Auswirkungen auf seine Kunden aus der Mining Branche in Westaustralien habe. Es sei eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der Branche, eine Art Goldrausch halte weiter an, so Kröll‘s Eindruck.

In Australien sitzen laut Informationen von S&P Global Markets Intelligence zwei der zehn größten Goldminen, aber auch zahlreiche weitere. Daten vom World Gold Council zeigen, dass die Goldförderung seit Jahren stetig zunimmt. Nur im Jahr 2020 war während der Covid-19-Pandemie ein Rückgang zu verzeichnen, seither legt die Goldförderung wieder deutlich zu.

Zwar ist der Wert des Goldes seiner Knappheit geschuldet, in den aktuellen Zeiten scheinen Minenbetreiber aber alle möglichen und vielleicht auch fast unmöglichen Dinge anzustellen, um den Abbau von Gold zu steigern. Denn Zeitungen berichten nun davon, dass sogar einst stillgelegte Minen wieder in Betrieb genommen werden.

Wasseraufbereitungsbranche profitiert

Für Zulieferer wie De.mem resultiert daraus eine starke Nachfrage. Der Anteil des Bergbau-Segments liegt bei De.mem bei rund 40 Prozent der Gesamtumsätze; unter den Kunden finden sich auch zahlreiche Goldminen in Westaustralien.