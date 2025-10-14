Bedeutende Lithium-Pegmatite bei nigerianischen Projekten beobachtet

- Großflächige & Bohrbereite Pegmatitsysteme beobachtet: Standortbesuche haben das Vorkommen ausgedehnter lithiumhaltiger Pegmatite sowohl im Fonlo- als auch im Iganna-Projekt im Südwesten Nigerias bestätigt.

- Fonlo-Projekt: Handwerkliche Abbauarbeiten erstrecken sich entlang des Streichens über bis zu etwa 6 km. Die Hauptgrube von Fonlo weist einen zusammengesetzten vertikalen Gang über eine 40 m breite Grube auf, mit verzweigten Gängen und einem zentralen Hauptgang von 10 bis 20 m Breite, in dem Spodumen-Kristalle von bis zu 0,5 m Länge in situ beobachtet wurden.

- Iganna-Projekt: Das geologische Team von Chariot beobachtete mehrere flach einfallende Pegmatit-Sills, darunter einen bemerkenswerten, oberflächennahen LCT-Pegmatit mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 5–10 m, der sich über Hunderte von Metern entlang des Streichens erstreckt, sowie weitläufige, aktive handwerkliche Abbauarbeiten.

- Einleitung von Kleinbergbauaktivitäten: Vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme beabsichtigen Chariot und Continental in der ersten Hälfte des Jahres 2026, den Einsatz mechanisierter Geräte zu prüfen, um eine deutliche Ausweitung der bestehenden handwerklichen Abbauaktivitäten zu ermöglichen, was potenziell kurzfristige Einnahmen aus den Projekten generieren könnte.

- Systematische Exploration: Parallel zu den Kleinbergbauaktivitäten wird eine moderne systematische Exploration durchgeführt, einschließlich hochauflösender Magnetikmessungen, Bodenprobenahmen, Schneckenbohrungen und/oder Schurfgräben sowie einer ersten Diamantbohrkampagne über 2.000–4.000 m auf vorrangigen Zielgebieten.

- Standortbesuche bestätigen geologisches Potenzial: Die Standortbesuche haben das geologische Potenzial der nigerianischen Projekte bestätigt und das Verständnis von Chariot weiter vertieft.

Abbildung 1: Handwerkliche Abbaugrube bei Fonlo (links) mit nahezu vertikalem Kontakt zwischen Metabasalt und Pegmatit (dunkel bzw. hell gefärbt). Großer Spodumen-Kristall bei Fonlo (rechts).