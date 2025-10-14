Critical Infrastructure Technologies Aktie schmiert ab - 14.10.2025

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende AUSA-Messe, die als Chance für Critical Infrastructure Technologies gilt, neue Aufträge zu sichern. Insidertrades werden als positives Signal für die Kursentwicklung interpretiert. Zudem wird auf technische Aspekte wie offene Kurslücken hingewiesen, die das Interesse an der Aktie beeinflussen könnten.

Mit einer Performance von -6,02 % musste die Critical Infrastructure Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Critical Infrastructure Technologies eingestellt.

Informationen zur Critical Infrastructure Technologies Aktie

Es gibt 83 Mio. Critical Infrastructure Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,05 Mio. wert.

Von der Regierung entsandt, zwischen Boeing & Rheinmetall platziert: CiTech steht bei der AUSA 2025 im Rampenlicht der Weltverteidigungsindustrie. Könnten neue Partnerschaften und Aufträge jetzt folgen?

