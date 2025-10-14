Lynas Rare Earths - Aktie auf Talfahrt - 14.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Lynas Rare Earths Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,82 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Obwohl die Lynas Rare Earths Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +112,87 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +7,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lynas Rare Earths eine positive Entwicklung von +206,41 % erlebt.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,94 % 1 Monat +47,25 % 3 Monate +112,87 % 1 Jahr +147,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, wobei einige Anleger hohe Gewinne realisieren und aussteigen. Positive Kursziele über 15 Euro werden genannt, während Fragen zur Bewertung im Vergleich zu australischen Preisen aufkommen. Geopolitische Entwicklungen und Investitionen in seltene Erden könnten Lynas begünstigen, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von China und der Notwendigkeit, die europäische Industrie zu stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,07 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.