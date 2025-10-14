Metaplanet - Aktie gerät unter Druck -7,41 % - 14.10.2025

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Metaplanet Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -69,05 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von -7,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -21,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.213,08 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,51 % 1 Monat -23,01 % 3 Monate -69,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die unter ihrem Substanzwert gehandelt wird. Nutzer berichten von einem Rückgang um 12 % und äußern Bedenken über die Stabilität der Aktie. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie auf wichtigen Unterstützungszonen handelt, jedoch negativ von fallenden Bitcoin-Kursen beeinflusst wird. Die Meinungen sind gespalten: Einige sehen Chancen, während andere vor einem weiteren Kursverfall warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,90 Mrd. wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.