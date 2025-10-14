USA Rare Earth Registered (A) Aktie startet durch - 14.10.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die USA Rare Earth Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +18,61 % auf 38,68$ zulegen. Das sind +6,07 $ mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +48,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +184,27 %.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +48,90 % 1 Monat +184,27 % 3 Monate +264,57 %

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,81 Mrd. wert.

Die Aktie von USA Rare Earth profitiert aktuell vom Comeback der Seltenen Erden. Steht die Rallye noch am Anfang oder ist eine Korrektur zu erwarten?

USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.