    USA Rare Earth Registered (A) Aktie startet durch - 14.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die USA Rare Earth Registered (A) Aktie bisher um +18,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der USA Rare Earth Registered (A) Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    USA Rare Earth Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Die USA Rare Earth Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +18,61 % auf 38,68$ zulegen. Das sind +6,07 $ mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +48,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +184,27 %.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +48,90 %
    1 Monat +184,27 %
    3 Monate +264,57 %

    Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

    Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,81 Mrd. wert.

    USA Rare Earth: Seltene Erde-Aktien mit starkem Kursanstieg


    Die Aktie von USA Rare Earth profitiert aktuell vom Comeback der Seltenen Erden. Steht die Rallye noch am Anfang oder ist eine Korrektur zu erwarten?

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


