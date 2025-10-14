Prozess gegen Ex-Milliardär Benko begonnen

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Unter großem Medieninteresse hat in Österreich der erste Prozess rund um die milliardenschwere Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns Signa begonnen. Firmengründer René Benko muss sich vor dem Landgericht Innsbruck verantworten.

Es geht um den Verdacht, dass der 48-Jährige angesichts seiner drohenden Pleite als Einzelunternehmer erhebliches Vermögen verschleiert und damit seine Gläubiger geschädigt hat. Dieses Verfahren umfasst aber nur einen kleinen Teil der Ermittlungen rund um die Pleite der Signa.