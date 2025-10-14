Nach 292 Prozent Kursanstieg – JETZT geht diese Bergbau-Aktie durch die Decke!

Im operativen Geschäft meldete Fresnillo bereits im ersten Halbjahr herausragende Zahlen: Der Gewinn stieg um mehrere hundert Prozent, getrieben von höheren Metallpreisen und Effizienzgewinnen trotz operativer Herausforderungen. Zudem kündigte das Unternehmen eine von 6,4 auf 20,8 US-Cent deutlich hochgeschraubte Zwischendividende je Aktie an.

Treiber dieser Rallye sind die zuletzt stark gestiegenen Edelmetallpreise: Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend fort, was Fresnillo in die Karten spielt. Gleichzeitig berichten Marktbeobachter von erhöhter Aufmerksamkeit für Bergbauaktien, da diese als Hebel auf die Rohstoffpreise gelten – insbesondere wenn geopolitische oder währungspolitische Unsicherheiten zunehmen.

Damit bestätigen die Geschäftszahlen den Eindruck eines Rohstoffprofiteurs in Hochform. Analysten heben ihre Erwartungen: So spricht der Zacks Consensus für das Jahr 2025 von einem über 350 prozentigen Gewinnanstieg (EPS) gegenüber dem Vorjahr – ein Ausblick, der bereits in den Kurs eingepreist wird.

Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Volatilität hoch: Der Titel zeigte in den Tagen zuvor Rücksetzer, wie ein leichter Kursverlust von 1,8 Prozent vor wenigen Tagen, als der Gesamtmarkt stabil war. Solche Schwankungen sind in Edelmetallaktien häufig – sie spiegeln die Abhängigkeit von globaler Risikostimmung und Rohstoffpreisen wider.

Langfristig hat sich Fresnillo ohnehin prächtig entwickelt: Innerhalb 2025 summieren sich die Kursgewinne auf beeindruckende +292 Prozent. Auch in der technischen Analyse gilt der Titel als im Aufwärtstrend – mit neuen Allzeithochs und starkem Momentum.

Doch Risiken existieren: Produktionsprobleme, Umwelt- oder Genehmigungsrisiken in Mexiko sowie Kostensteigerungen können die Erträge belasten. Zusätzlich ist fraglich, ob und wie lange die Edelmetallpreise auf hohem Niveau bleiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresnillo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.

