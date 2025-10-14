    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresnillo AktievorwärtsNachrichten zu Fresnillo

    292 Prozent Kursanstieg

    1497 Aufrufe 1497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach 292 Prozent Kursanstieg – JETZT steigt diese Bergbau-Aktie auf Mega-Wert

    Der Silber- und Goldproduzent Fresnillo hat zuletzt für Aufsehen gesorgt: Am Montag kletterte die Aktie um über 9 Prozent auf neue Jahreshöchststände – und übertraf damit deutlich die Markttrends.

    Für Sie zusammengefasst
    292 Prozent Kursanstieg - Nach 292 Prozent Kursanstieg – JETZT steigt diese Bergbau-Aktie auf Mega-Wert
    Foto: DALL·E

    Treiber dieser Rallye sind die zuletzt stark gestiegenen Edelmetallpreise: Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend fort, was Fresnillo in die Karten spielt. Gleichzeitig berichten Marktbeobachter von erhöhter Aufmerksamkeit für Bergbauaktien, da diese als Hebel auf die Rohstoffpreise gelten – insbesondere wenn geopolitische oder währungspolitische Unsicherheiten zunehmen.

    Im operativen Geschäft meldete Fresnillo bereits im ersten Halbjahr herausragende Zahlen: Der Gewinn stieg um mehrere hundert Prozent, getrieben von höheren Metallpreisen und Effizienzgewinnen trotz operativer Herausforderungen. Zudem kündigte das Unternehmen eine von 6,4 auf 20,8 US-Cent deutlich hochgeschraubte Zwischendividende je Aktie an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresnillo Plc!
    Short
    27,51€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,15€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 9,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit bestätigen die Geschäftszahlen den Eindruck eines Rohstoffprofiteurs in Hochform. Analysten heben ihre Erwartungen: So spricht der Zacks Consensus für das Jahr 2025 von einem über 350 prozentigen Gewinnanstieg (EPS) gegenüber dem Vorjahr – ein Ausblick, der bereits in den Kurs eingepreist wird. 

    Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Volatilität hoch: Der Titel zeigte in den Tagen zuvor Rücksetzer, wie ein leichter Kursverlust von 1,8 Prozent vor wenigen Tagen, als der Gesamtmarkt stabil war. Solche Schwankungen sind in Edelmetallaktien häufig – sie spiegeln die Abhängigkeit von globaler Risikostimmung und Rohstoffpreisen wider.

    Fresnillo

    -0,13 %
    +12,16 %
    +19,23 %
    +69,52 %
    +280,15 %
    +246,78 %
    +109,99 %
    +198,92 %
    +345,51 %
    ISIN:GB00B2QPKJ12WKN:A0MVZE

    Langfristig hat sich Fresnillo ohnehin prächtig entwickelt: Innerhalb 2025 summieren sich die Kursgewinne auf beeindruckende +292 Prozent. Auch in der technischen Analyse gilt der Titel als im Aufwärtstrend – mit neuen Allzeithochs und starkem Momentum. 

    Doch Risiken existieren: Produktionsprobleme, Umwelt- oder Genehmigungsrisiken in Mexiko sowie Kostensteigerungen können die Erträge belasten. Zusätzlich ist fraglich, ob und wie lange die Edelmetallpreise auf hohem Niveau bleiben. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Fresnillo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    292 Prozent Kursanstieg Nach 292 Prozent Kursanstieg – JETZT steigt diese Bergbau-Aktie auf Mega-Wert Der Silber- und Goldproduzent Fresnillo hat zuletzt für Aufsehen gesorgt: Am Montag kletterte die Aktie um über 9 Prozent auf neue Jahreshöchststände – und übertraf damit deutlich die Markttrends.