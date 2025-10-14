Huntington Ingalls Industries Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.10.2025

Mit einer Performance von +6,77 % konnte die Huntington Ingalls Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Huntington Ingalls Industries ist ein führender US-amerikanischer Schiffbauer, spezialisiert auf militärische Schiffe und Verteidigungsdienstleistungen, mit einzigartiger Expertise im Bau nuklearer Flugzeugträger.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Huntington Ingalls Industries über einen Zuwachs von +16,92 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Huntington Ingalls Industries Aktie damit um +4,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +41,72 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

Huntington Ingalls Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,64 % 1 Monat +10,25 % 3 Monate +16,92 % 1 Jahr +8,79 %

Informationen zur Huntington Ingalls Industries Aktie

Es gibt 39 Mio. Huntington Ingalls Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,34 Mrd.EUR wert.

Huntington Ingalls Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Huntington Ingalls Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Huntington Ingalls Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.