Aus „Abbruch und Rückbau“ wird „Aufbruch“

Hin und wieder schafft es eine genehmigte Gebäudesprengung in die besonders reichweitenstarke Abendausgabe der Tagesschau. Ende Juli war dies bei der Sprengung eines Duisburger Hochhauses der Fall – ausgeführt durch die PORR.

Aus alt wird neu

Trotz des massiven Wohnungsmangels kann der Abbruch von Gebäuden durchaus nützlich für Städte und ihre Bewohner sein. In Duisburg-Hochheide wurde Ende Juli der dritte sogenannte „Weiße Riese“ planmäßig gesprengt. Das 21-geschossige Hochhaus war eines von sechs sanierungsbedürftigen Wohngebäuden, die das Stadtbild über Jahrzehnte prägten, zuletzt jedoch durch Leerstand, Verwahrlosung und bauliche Mängel zunehmend als Belastung empfunden wurden. Mit der kontrollierten Sprengung gelang es, mitten in einem Wohngebiet ein komplexes Abbruchprojekt sicher umzusetzen.

Auf dem freigewordenen Gelände soll nun ein großer Stadtpark entstehen. Doch davor müssen rund 35.000 Tonnen Trümmermassen direkt vor Ort verarbeitet werden. Betonbruch wird zu Recycling-Baustoffen aufbereitet, Stahl und Metalle dem Wertstoffkreislauf zugeführt. So entstehen nicht nur neue Flächen für eine künftige Entwicklung, sondern es werden zugleich Ressourcen geschont und Rohstoffe wieder nutzbar gemacht. Projekte wie dieses verdeutlichen, dass der Geschäftsbereich Abbruchtechnik einen wichtigen Teil des PORR Leistungsspektrums darstellt.

Die PORR – Nachhaltigkeit hat beim Abbruch Priorität

Der Abbruch von Gebäuden und Industrieanlagen ist bei der PORR im Geschäftsbereich Umwelttechnik angesiedelt. Dieser Bereich deckt ein breites Spektrum ab – von Abbruch und Rückbau, über ökologisches Abfallmanagement, Sanierung kontaminierter Standorte, Asbest- und Schadstoffsanierung bis hin zum Betrieb von Deponien, Kiesproduktion und projektbezogener Logistik. Das übergeordnete Ziel besteht darin, Ressourcen zu schonen, Recycling zu fördern und Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren – unerlässliche Aspekte für nachhaltiges Wirtschaften.

Im Zentrum steht die Kreislaufwirtschaft: Baustoffe werden recycelt, aufbereitet und wiederverwertet, um dem hohen Materialbedarf der Baubranche entgegen zu kommen. Beim Abbruch oder Rückbau spielen zwei Aspekte eine besonders wichtige Rolle: ökologische Materialtrennung und fachgerechte Entsorgung. Auf diese Weise werden Abfälle sicher behandelt, Schadstoffe gebunden und ökologische Risiken minimiert. Das Ziel der Umwelttechnik besteht u.a. darin, Umweltschutz und wirtschaftliche Effizienz zu kombinieren, um die Umweltbelastung zu minimieren bzw. geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.