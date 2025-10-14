„Utsunomiya, die Stadt der Fahrräder", präsentiert stolz das Weltklasse-Straßenradrennen „SUBARU LAYBACK presents 2025 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE" vom 17. bis 19. Oktober 2025

UTSUNOMIYA, Japan, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Organisationskomitee des UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE veranstaltet vom 17. (Freitag) bis 19. (Sonntag) Oktober 2025 in Utsunomiya, einer japanischen Stadt, die für ihre Straßenradrennen bekannt ist, das „SUBARU LAYBACK presents 2025 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE". Dieses Rennen, das als Asiens bedeutendstes Eintagesrennen und einziges UCI ProSeries-Event in Japan anerkannt ist, wird im Oktober Spitzenfahrer aus aller Welt zusammenbringen. Dieses Rennen, das als Asiens bedeutendstes Eintagesrennen und einziges UCI ProSeries-Event in Japan anerkannt ist, wird im Oktober Spitzenfahrer aus aller Welt zusammenbringen.

- 19 Teams, 114 Fahrer, darunter UCI WorldTeams und international renommierte Teams, werden an den Start gehen -

- Die Veranstaltung wird live online gestreamt -

Offizielle Website: https://www.japancup.gr.jp/index.php/2025/english

Von den Spitzen-UCI-WorldTeams werden sechs Teams antreten:

EF EDUCATION-EASYPOST (USA)

BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)

COFIDIS (FRA)

INTERMARCHE-WANTY (BEL)

LIDL-TREK (USA)

TEAM JAYCO ALULA (AUS)

Zu den teilnehmenden prominenten Fahrern gehören Jonathan Milan (ITA) (LIDL-TREK), Gewinner von zwei Etappen der Tour de France und des grünen Trikots; Michael Matthews (AUS) (TEAM JAYCO ALULA), ein starker Anwärter sowohl für das Kriterium als auch für das Straßenrennen; Yuhi Todome (JPN) (EF EDUCATION-EASYPOST), der einzige japanische Fahrer in einem WorldTeam; und Japans Spitzenfahrer Yukiya Arashiro (JPN) (SOLUTION TECH VINI FANTINI).

Aus der UCI ProTeams-Division werden die folgenden vier Teams teilnehmen:

ISRAEL-PREMIER TECH (ISR)

SOLUTION TECH VINI FANTINI (ITA)

TEAM NOVO NORDISK (USA)

TUDOR PRO CYCLING TEAM (SUI)

Mit wachsender Spannung wird der Utsunomiya Japan Cup im Oktober erneut die weltbesten Radrennfahrer zusammenbringen. Die Organisatoren hoffen, dass die Fans die Rennen nicht verpassen und sie live online verfolgen werden.

Link zum Live-Stream: https://www.youtube.com/c/Japancup

Kanal: „UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE" Offizieller YouTube-Kanal

Sendeplan:

- Kriterium 18. Oktober (Sa.), 2025 - LIVE ab 15:40

- Straßenrennen 19. Oktober (So.), 2025 - LIVE ab 10:00 Uhr

UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE Offizielles Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=bIeaFsCSdng&list=PLPkuoUCwH8ERUlYEzkZNjA2iUt5446tDi

Utsunomiya's Tourismusinformation

Entdecken Sie Utsunomiya: https://discover-utsunomiya.com/

