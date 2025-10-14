VW Vz.-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 95 Euro

Da die Markterwartungen des Autobauers für das dritte Quartal 2025 und das Gesamtjahr als vernünftig angesehen werden, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 130 Euro ihre „Outperform“-Einschätzung für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 95,50 Euro erholen, wo sie zuletzt am 25.9.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MG94VH1, wurde beim Aktienkurs von 90,80 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro gehandelt.

Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 95,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,298 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,298 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ4DN34, wurde beim Aktienkurs von 90,80 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 95 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,87 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,259 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,259 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3M101, wurde beim Aktienkurs von 90,80 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.