Wirtschaft
Dax startet schwach - Michelin-Gewinnwarnung zieht Conti nach unten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.190 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Volkswagen und Vonovia, am Ende Siemens Energy, Continental und Siemens.
"Nach der halbherzigen Erholung gestern gibt der Dax heute Morgen fast alle Gewinne seit dem Tief vom Freitagnachmittag wieder ab", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gewinnwarnung von Michelin ziehe die Aktie von Continental mit nach unten. "Wenn sich das US-Geschäft bei den Franzosen so überraschend schwach entwickelt, ahnen Anleger nichts Gutes für den deutschen Konkurrenten."
"Nach der halbherzigen Erholung gestern gibt der Dax heute Morgen fast alle Gewinne seit dem Tief vom Freitagnachmittag wieder ab", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gewinnwarnung von Michelin ziehe die Aktie von Continental mit nach unten. "Wenn sich das US-Geschäft bei den Franzosen so überraschend schwach entwickelt, ahnen Anleger nichts Gutes für den deutschen Konkurrenten."
Anzeige
Präsentiert von
Der Dax entwickele sich damit einmal mehr deutlich schlechter als die großen Indizes an der Wall Street. "Er notiert heute Morgen nur noch ein paar Punkte über seinem Freitagstief, der S&P 500 noch rund 1,5 Prozent darüber. Nachdem es der Dax in der vergangenen Woche nicht schaffte, nachhaltig auf ein neues Rekordhoch auszubrechen, steht jetzt der Absicherungsbedarf bei Anlegern an erster Stelle."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1568 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8645 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,75 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1568 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8645 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,75 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
spekulatius007 schrieb 09.08.25, 10:28
Die Insiderkäufe aus dem April basieren auf dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm…mitdiskutieren »
nur zur Information
nur zur Information
1435905 schrieb 04.03.25, 12:55
Der Sen ist auf vielen Ebenen aktiv und krempelt Fresenius um.mitdiskutieren »
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…
thg schrieb 03.02.25, 18:20
Gute Nachrichten bei Freseniusmitdiskutieren »
https://www.onvista.de/news/2025/02-03-fresenius-findet-kaeufer-fuer-internationales-projektgeschaeft-von-vamed-0-10-26354498
Und dazu noch 2 Kaufempfehlungen und beide liegen deutlich über 40 Euro
https://www.onvista.de/news/2025/02-03-fresenius-findet-kaeufer-fuer-internationales-projektgeschaeft-von-vamed-0-10-26354498
Und dazu noch 2 Kaufempfehlungen und beide liegen deutlich über 40 Euro
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte