Dax startet schwach - Michelin-Gewinnwarnung zieht Conti nach unten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.190 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Volkswagen und Vonovia, am Ende Siemens Energy, Continental und Siemens.



"Nach der halbherzigen Erholung gestern gibt der Dax heute Morgen fast alle Gewinne seit dem Tief vom Freitagnachmittag wieder ab", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gewinnwarnung von Michelin ziehe die Aktie von Continental mit nach unten. "Wenn sich das US-Geschäft bei den Franzosen so überraschend schwach entwickelt, ahnen Anleger nichts Gutes für den deutschen Konkurrenten."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA! Short 52,03€ 0,37 × 13,13 Zum Produkt Long 45,11€ 0,37 × 13,12 Zum Produkt