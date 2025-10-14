Verluste - Sorgen vor eskalierendem Zollstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen vor einer fortgesetzten Eskalation im Handelskonflikt zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China haben am Dienstag den Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt zunichte gemacht. Zudem sind die Anleger auf dem hohen Niveau, das der Dax inzwischen erreicht hat, vorsichtig, denn im Tagesverlauf startet in den USA die Berichtssaison mit den Quartalszahlen der Großbanken.

Kurz nach dem Börsenstart büßte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent auf 24.180 Zähler ein, nachdem er zeitweise noch etwas deutlicher abgesackt war. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen gab um 1,0 Prozent auf 30.140 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent auf 5.519 Zähler.