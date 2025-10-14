Google pumpt 10 Milliarden in indisches KI-Rechenzentrum für globale Expansion

Der US-Techkonzern Google plant eine seiner größten internationalen Infrastrukturinvestitionen: Insgesamt 10 Milliarden US-Dollar wird das Unternehmen in den Aufbau eines Gigawatt-KI-Rechenzentrumsprojekts im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh investieren. Der Deal soll am Dienstag offiziell durch ein Memorandum of Understanding (MoU) festgeschrieben werden.

Das Projekt umfasst laut indischen Regierungsvertretern den Bau von drei Rechenzentrums-Campussen in der Hafenstadt Visakhapatnam. Die Anlage soll bis Juli 2028 teilweise betriebsbereit sein und künftig zu den größten Cloud- und KI-Infrastrukturzentren Asiens zählen. Mit einer geplanten Kapazität von 1 Gigawatt setzt Google auf eine massive Ausweitung seiner Compute-Kapazitäten für generative KI und Cloud-Dienste.

Nach Berichten der Economic Times wird die Investition über Googles indische Tochter Raiden Infotech abgewickelt. Die Region biete zudem steuerliche Planungssicherheit sowie subventionierte Stromnetze, die exklusiv für die Rechenzentrumsversorgung bereitgestellt werden sollen.

Teil einer globalen Infrastruktur-Offensive

Das Milliardenprojekt knüpft an Googles jüngste Ausgabenwelle im Bereich KI-Infrastruktur an. Bereits im zweiten Quartal erhöhte der Konzern seine geplanten Investitionen für 2025 von 75 Milliarden auf 85 Milliarden US-Dollar, getrieben vom Boom generativer KI und dem Wachstum der Google Cloud-Sparte. Allein in den USA kündigte Alphabet im Juli zusätzlich 25 Milliarden US-Dollar für neue Datenzentren und KI-Hubs an.

Mit der Expansion nach Indien steht Google im Wettbewerb mit anderen Tech-Giganten wie Microsoft und Amazon Web Services (AWS), die massiv Kapazitäten in Südasien aufbauen.

188.000 neue Jobs – wirtschaftlicher Schub für Andhra Pradesh

Das Projekt könnte laut Regierungsangaben 188.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen. Landesminister Lokesh bezeichnete den Deal als "Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen Google und Andhra Pradesh". Die regionale Regierung plant zudem, die Rechenleistung der Region in den kommenden drei Jahren zu verdoppeln, um weitere Technologiepartner anzuziehen.

Analysteneinschätzung

Marktbeobachter sehen in Googles Indien-Deal einen strategischen Schritt in Richtung Geodiversifikation von KI-Compute-Kapazitäten. Angesichts wachsender Energiekosten und Lieferkettenengpässe in den USA und Europa gilt Indien als attraktiver Zukunftsstandort.

"Die Investition zeigt, dass der Wettlauf um Rechenkapazitäten längst geopolitische Dimensionen erreicht hat", kommentiert Technologieanalystin Ananya Patel. "Mit jedem KI-Modell wächst der globale Bedarf an Energie und Datenverarbeitung. Wer heute in Rechenzentren investiert, sichert sich das Machtzentrum der digitalen Ökonomie von morgen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 208,4EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.





