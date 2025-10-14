    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefon L.M.Ericsson (B) AktievorwärtsNachrichten zu Telefon L.M.Ericsson (B)

    Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ericsson-Aktien steigen nach Q3-Zahlen um 13%.
    • Höchster Stand seit Februar nach wechselhaftem Jahr.
    • Analysten loben Margenentwicklung und Dividendenankündigung.
    AKTIE IM FOKUS - Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aktien von Ericsson haben nach Zahlen zum dritten Quartal einen Kurssprung vollzogen. Zuletzt gewann der Wert im frühen Handel am Dienstag knapp 13 Prozent.

    Die Aktie kletterte damit nach einem eher wechselhaften Kursverlauf in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit Februar. Die Papiere des Konkurrenten Nokia stiegen angesichts der Vorgaben um 2,2 Prozent.

    Die Analysten von JPMorgan begründeten den starken Anstieg mit der deutlich besser als erwarteten Margenentwicklung. Dazu habe besonders der Bereich CSS (Cloud, Software and Services) beigetragen.

    Auch Kostenverbesserungen hätten sich günstig ausgewirkt. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden und Aktienrückkäufe an./mf/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,05 % und einem Kurs von 7,968 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +5,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 25,74 Mrd..

    Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,7000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -56,66 %/+8,34 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
