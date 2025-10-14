Börsenstart Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,68 %

Der MDAX steht bei 30.029,03 PKT und verliert bisher -1,68 %. Top-Werte: Deutsche Wohnen +2,00 %, TAG Immobilien +1,19 %, LEG Immobilien +1,17 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -3,10 %, RENK Group -2,98 %, Kion Group -2,92 %

Der DAX steht bei 24.116,71 PKT und verliert bisher -1,28 %. Top-Werte: Vonovia +1,55 %, Zalando +1,36 %, E.ON +1,02 % Flop-Werte: Siemens Energy -4,74 %, Siemens -3,04 %, Rheinmetall -2,68 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:45) bei 3.643,00 PKT und fällt um -1,15 %.

Top-Werte: Qiagen +0,17 %, Deutsche Telekom +0,14 %, 1&1 +0,12 %

Flop-Werte: ATOSS Software -4,70 %, Jenoptik -4,42 %, SUESS MicroTec -4,11 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.509,46 PKT und verliert bisher -1,17 %.

Top-Werte: DANONE +0,91 %, Enel +0,55 %, Iberdrola +0,50 %

Flop-Werte: Siemens Energy -4,74 %, Siemens -3,04 %, Rheinmetall -2,68 %

Der ATX steht aktuell (09:59:44) bei 4.692,65 PKT und fällt um -1,07 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,40 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,52 %, EVN +0,31 %

Flop-Werte: Lenzing -3,63 %, Wienerberger -3,59 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,81 %

Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 12.431,71 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,25 %, Swisscom +0,89 %, Novartis +0,84 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,58 %, ABB -1,54 %, Logitech International -1,47 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.862,91 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: DANONE +0,91 %, ORANGE +0,48 %, Sanofi +0,39 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -6,32 %, Stellantis -3,50 %, Renault -2,23 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.698,40 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +13,41 %, Telia Company +1,20 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,73 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,28 %, Alfa Laval -1,76 %, SKF (B) -1,67 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.150,00 PKT und steigt um +1,58 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,63 %, Coca-Cola HBC +0,44 %, Hellenic Telecommunications Organizations 0,00 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,59 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,18 %, Viohalco -2,10 %