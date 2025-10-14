    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fintech AI PAIR Finance si espande in Italiacon una sede a Milano

    Berlino/Milano (ots) - - L'Italia, terza economia dell'Eurozona, offre ampio
    spazio per l'innovazione e la crescita nel settore del recupero crediti digitale

    - Già al lancio, aziende di diversi settori si affidano a PAIR Finance

    - Il nuovo ufficio a Milano consente uno sviluppo commerciale mirato e rafforza
    la presenza locale in un mercato strategico

    PAIR Finance, la principale piattaforma europea di recupero crediti digitale,
    annuncia la sua espansione in Italia. L'ingresso nel mercato italiano segue il
    successo dell'azienda in dieci paesi europei e segna l'atteso debutto anche in
    Italia. Con questa espansione, PAIR Finance ha aperto una filiale a Milano, per
    offrire il miglior supporto possibile ai clienti italiani.

    Un mercato strategico in trasformazione

    L'Italia, terza economia dell'Eurozona, riveste un'importanza strategica. Il
    mercato italiano del recupero crediti è tradizionalmente segnato da forti
    differenze regionali e da ostacoli burocratici. Il recupero crediti si basa
    ancora su procedimenti giudiziari lunghi e su processi cartacei, che gravano
    tanto sulle aziende quanto sui consumatori. Le soluzioni digitali sono finora
    presenti solo in modo limitato. In particolare, per la gestione di numerosi
    piccoli crediti fino a 500 euro, spesso mancano processi rapidi e automatizzati.

    Stephan Stricker, CEO e fondatore di PAIR Finance Group, dichiara:"Vogliamo
    rivoluzionare il settore del recupero crediti in Europa e l'Italia è un tassello
    fondamentale della nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di poter
    supportare le aziende italiane con crediti ad alto volume transazionale e di
    aiutarle a sfruttare appieno il loro potenziale. Proprio qui risiedono i nostri
    punti di forza, come dimostrano i risultati in mercati simili. La domanda di
    soluzioni efficienti e orientate al cliente è enorme, sia da parte di aziende
    internazionali che locali. Il fatto che partiamo già con dieci clienti di
    settori diversi sottolinea la grande fiducia nel nostro modello."

    Soluzioni moderne e un approccio diverso dai fornitori tradizionali

    PAIR Finance offre a imprese e consumatori soluzioni di comunicazione e
    pagamento moderne basate sull'intelligenza artificiale, sfruttando analisi
    avanzate dei dati e scienze comportamentali. L'azienda collabora già con partner
    di rilievo come il retailer online Zalando. Un terzo del team è dedicato
    all'innovazione e all'approccio personalizzato nei campi della tecnologia e
    della scienza comportamentale. La piattaforma sviluppata internamente da PAIR
    Finance elabora oltre 10 miliardi di dati e analizza 30.000 strategie di
    comunicazione, per rendere ogni messaggio personalizzato e orientato alla
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fintech AI PAIR Finance si espande in Italiacon una sede a Milano - L'Italia, terza economia dell'Eurozona, offre ampio spazio per l'innovazione e la crescita nel settore del recupero crediti digitale - Già al lancio, aziende di diversi settori si affidano a PAIR Finance - Il nuovo ufficio a Milano …