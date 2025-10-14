Fintech AI PAIR Finance si espande in Italiacon una sede a Milano
Berlino/Milano (ots) - - L'Italia, terza economia dell'Eurozona, offre ampio
spazio per l'innovazione e la crescita nel settore del recupero crediti digitale
- Già al lancio, aziende di diversi settori si affidano a PAIR Finance
- Il nuovo ufficio a Milano consente uno sviluppo commerciale mirato e rafforza
la presenza locale in un mercato strategico
PAIR Finance, la principale piattaforma europea di recupero crediti digitale,
annuncia la sua espansione in Italia. L'ingresso nel mercato italiano segue il
successo dell'azienda in dieci paesi europei e segna l'atteso debutto anche in
Italia. Con questa espansione, PAIR Finance ha aperto una filiale a Milano, per
offrire il miglior supporto possibile ai clienti italiani.
Un mercato strategico in trasformazione
L'Italia, terza economia dell'Eurozona, riveste un'importanza strategica. Il
mercato italiano del recupero crediti è tradizionalmente segnato da forti
differenze regionali e da ostacoli burocratici. Il recupero crediti si basa
ancora su procedimenti giudiziari lunghi e su processi cartacei, che gravano
tanto sulle aziende quanto sui consumatori. Le soluzioni digitali sono finora
presenti solo in modo limitato. In particolare, per la gestione di numerosi
piccoli crediti fino a 500 euro, spesso mancano processi rapidi e automatizzati.
Stephan Stricker, CEO e fondatore di PAIR Finance Group, dichiara:"Vogliamo
rivoluzionare il settore del recupero crediti in Europa e l'Italia è un tassello
fondamentale della nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di poter
supportare le aziende italiane con crediti ad alto volume transazionale e di
aiutarle a sfruttare appieno il loro potenziale. Proprio qui risiedono i nostri
punti di forza, come dimostrano i risultati in mercati simili. La domanda di
soluzioni efficienti e orientate al cliente è enorme, sia da parte di aziende
internazionali che locali. Il fatto che partiamo già con dieci clienti di
settori diversi sottolinea la grande fiducia nel nostro modello."
Soluzioni moderne e un approccio diverso dai fornitori tradizionali
PAIR Finance offre a imprese e consumatori soluzioni di comunicazione e
pagamento moderne basate sull'intelligenza artificiale, sfruttando analisi
avanzate dei dati e scienze comportamentali. L'azienda collabora già con partner
di rilievo come il retailer online Zalando. Un terzo del team è dedicato
all'innovazione e all'approccio personalizzato nei campi della tecnologia e
della scienza comportamentale. La piattaforma sviluppata internamente da PAIR
Finance elabora oltre 10 miliardi di dati e analizza 30.000 strategie di
comunicazione, per rendere ogni messaggio personalizzato e orientato alla
