Fintech AI PAIR Finance si espande in Italiacon una sede a Milano

Berlino/Milano (ots) - - L'Italia, terza economia dell'Eurozona, offre ampio

spazio per l'innovazione e la crescita nel settore del recupero crediti digitale



- Già al lancio, aziende di diversi settori si affidano a PAIR Finance





- Il nuovo ufficio a Milano consente uno sviluppo commerciale mirato e rafforzala presenza locale in un mercato strategicoPAIR Finance, la principale piattaforma europea di recupero crediti digitale,annuncia la sua espansione in Italia. L'ingresso nel mercato italiano segue ilsuccesso dell'azienda in dieci paesi europei e segna l'atteso debutto anche inItalia. Con questa espansione, PAIR Finance ha aperto una filiale a Milano, peroffrire il miglior supporto possibile ai clienti italiani.Un mercato strategico in trasformazioneL'Italia, terza economia dell'Eurozona, riveste un'importanza strategica. Ilmercato italiano del recupero crediti è tradizionalmente segnato da fortidifferenze regionali e da ostacoli burocratici. Il recupero crediti si basaancora su procedimenti giudiziari lunghi e su processi cartacei, che gravanotanto sulle aziende quanto sui consumatori. Le soluzioni digitali sono finorapresenti solo in modo limitato. In particolare, per la gestione di numerosipiccoli crediti fino a 500 euro, spesso mancano processi rapidi e automatizzati.Stephan Stricker, CEO e fondatore di PAIR Finance Group, dichiara:"Vogliamorivoluzionare il settore del recupero crediti in Europa e l'Italia è un tassellofondamentale della nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di potersupportare le aziende italiane con crediti ad alto volume transazionale e diaiutarle a sfruttare appieno il loro potenziale. Proprio qui risiedono i nostripunti di forza, come dimostrano i risultati in mercati simili. La domanda disoluzioni efficienti e orientate al cliente è enorme, sia da parte di aziendeinternazionali che locali. Il fatto che partiamo già con dieci clienti disettori diversi sottolinea la grande fiducia nel nostro modello."Soluzioni moderne e un approccio diverso dai fornitori tradizionaliPAIR Finance offre a imprese e consumatori soluzioni di comunicazione epagamento moderne basate sull'intelligenza artificiale, sfruttando analisiavanzate dei dati e scienze comportamentali. L'azienda collabora già con partnerdi rilievo come il retailer online Zalando. Un terzo del team è dedicatoall'innovazione e all'approccio personalizzato nei campi della tecnologia edella scienza comportamentale. La piattaforma sviluppata internamente da PAIRFinance elabora oltre 10 miliardi di dati e analizza 30.000 strategie dicomunicazione, per rendere ogni messaggio personalizzato e orientato alla