    KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit Büro in Mailand (FOTO)

    Berlin/Mailand (ots) -

    - Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone bietet erheblichen Raum
    für Innovation und Expansion im Digitalinkasso
    - Bereits zum Start setzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf PAIR
    Finance
    - Neues Büro in Mailand ermöglicht gezielten Ausbau der Geschäftsentwicklung und
    festigt lokale Präsenz im strategischen Markt

    PAIR Finance, Europas führende digitale Inkassoplattform, hat seine Expansion
    nach Italien bekannt gegeben. Der Markteintritt folgt auf den Erfolg des
    Unternehmens in zehn europäischen Ländern und markiert den bereits erwarteten
    Start in Italien. Im Zuge der Expansion hat PAIR Finance eine eigene
    Zweigniederlassung in Mailand eröffnet, um eine optimale Betreuung italienischer
    Mandanten sicherzustellen.

    Strategischer Markt im Wandel

    Italien ist als drittgrößte Wirtschaft der Eurozone von hoher strategischer
    Bedeutung. Der italienische Inkassomarkt ist traditionell stark von regionalen
    Unterschieden und bürokratischen Hürden geprägt. Die Durchsetzung offener
    Forderungen erfolgt häufig über langwierige Gerichtsverfahren und papierbasierte
    Prozesse, was Unternehmen und Verbraucher*innen gleichermaßen belastet. Digitale
    Lösungen sind bislang nur punktuell etabliert. Insbesondere bei der Bearbeitung
    von zahlreichen Kleinstforderungen bis 500 Euro fehlt es häufig an schnellen und
    automatischen Prozessen.

    Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group sagt: "Wir wollen die
    Inkassobranche Europas verändern und Italien ist ein wichtiger Baustein unserer
    Wachstumsstrategie. Deshalb freuen wir uns darauf, italienische Unternehmen mit
    hoch-transaktionalen Forderungen zu unterstützen und deren Potenzial voll
    auszuschöpfen. Genau hier liegen unsere Stärken, wie der Blick auf vergleichbare
    Märkte zeigt. Die Nachfrage nach effizienten und kundenorientierten Ansätzen ist
    enorm, sowohl von internationalen als auch von Unternehmen vor Ort. Dass wir
    direkt mit zehn Mandanten aus unterschiedlichen Branchen starten, unterstreicht
    das große Vertrauen in unser Modell."

    Moderne Lösungen und klare Abgrenzung zu traditionellen Anbietern

    PAIR Finance bietet Unternehmen und Verbraucher*innen moderne, KI-basierte
    Kommunikations- und Bezahllösungen, die auf fortschrittlicher Datenanalyse und
    Verhaltenswissenschaften beruhen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit namhaften
    Partnern wie dem Onlinehändler Zalando zusammen. Ein Drittel des Teams ist in
    den Bereichen Technologie und Behavioural Science auf Innovation und
    maßgeschneiderte Ansprache spezialisiert. Die eigens entwickelte Plattform von
    PAIR Finance verarbeitet mehr als 10 Milliarden Datenpunkte und analysiert
