KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit Büro in Mailand (FOTO)
Berlin/Mailand (ots) -
- Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone bietet erheblichen Raum
für Innovation und Expansion im Digitalinkasso
- Bereits zum Start setzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf PAIR
Finance
- Neues Büro in Mailand ermöglicht gezielten Ausbau der Geschäftsentwicklung und
festigt lokale Präsenz im strategischen Markt
PAIR Finance, Europas führende digitale Inkassoplattform, hat seine Expansion
nach Italien bekannt gegeben. Der Markteintritt folgt auf den Erfolg des
Unternehmens in zehn europäischen Ländern und markiert den bereits erwarteten
Start in Italien. Im Zuge der Expansion hat PAIR Finance eine eigene
Zweigniederlassung in Mailand eröffnet, um eine optimale Betreuung italienischer
Mandanten sicherzustellen.
