KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit Büro in Mailand (FOTO)

Berlin/Mailand (ots) -



- Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone bietet erheblichen Raum

für Innovation und Expansion im Digitalinkasso

- Bereits zum Start setzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf PAIR

Finance

- Neues Büro in Mailand ermöglicht gezielten Ausbau der Geschäftsentwicklung und

festigt lokale Präsenz im strategischen Markt



PAIR Finance, Europas führende digitale Inkassoplattform, hat seine Expansion

nach Italien bekannt gegeben. Der Markteintritt folgt auf den Erfolg des

Unternehmens in zehn europäischen Ländern und markiert den bereits erwarteten

Start in Italien. Im Zuge der Expansion hat PAIR Finance eine eigene

Zweigniederlassung in Mailand eröffnet, um eine optimale Betreuung italienischer

Mandanten sicherzustellen.





Strategischer Markt im WandelItalien ist als drittgrößte Wirtschaft der Eurozone von hoher strategischerBedeutung. Der italienische Inkassomarkt ist traditionell stark von regionalenUnterschieden und bürokratischen Hürden geprägt. Die Durchsetzung offenerForderungen erfolgt häufig über langwierige Gerichtsverfahren und papierbasierteProzesse, was Unternehmen und Verbraucher*innen gleichermaßen belastet. DigitaleLösungen sind bislang nur punktuell etabliert. Insbesondere bei der Bearbeitungvon zahlreichen Kleinstforderungen bis 500 Euro fehlt es häufig an schnellen undautomatischen Prozessen.Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group sagt: "Wir wollen dieInkassobranche Europas verändern und Italien ist ein wichtiger Baustein unsererWachstumsstrategie. Deshalb freuen wir uns darauf, italienische Unternehmen mithoch-transaktionalen Forderungen zu unterstützen und deren Potenzial vollauszuschöpfen. Genau hier liegen unsere Stärken, wie der Blick auf vergleichbareMärkte zeigt. Die Nachfrage nach effizienten und kundenorientierten Ansätzen istenorm, sowohl von internationalen als auch von Unternehmen vor Ort. Dass wirdirekt mit zehn Mandanten aus unterschiedlichen Branchen starten, unterstreichtdas große Vertrauen in unser Modell."Moderne Lösungen und klare Abgrenzung zu traditionellen AnbieternPAIR Finance bietet Unternehmen und Verbraucher*innen moderne, KI-basierteKommunikations- und Bezahllösungen, die auf fortschrittlicher Datenanalyse undVerhaltenswissenschaften beruhen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit namhaftenPartnern wie dem Onlinehändler Zalando zusammen. Ein Drittel des Teams ist inden Bereichen Technologie und Behavioural Science auf Innovation undmaßgeschneiderte Ansprache spezialisiert. Die eigens entwickelte Plattform vonPAIR Finance verarbeitet mehr als 10 Milliarden Datenpunkte und analysiert