Sterbefallzahlen im 3. Quartal 2025 unter den mittleren Werten der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im 3. Quartal 2025 sind in Deutschland nach vorläufigen

Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 228 000 Menschen

gestorben. Die Sterbefallzahlen lagen in allen drei Monaten unter den mittleren

Werten der vier Vorjahre: im Juli um 1 %, im August um 3 % und im September um 4

%. Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den Sommermonaten der Vergleichsjahre

war zum Teil durch Hitzewellen oder noch durch die Corona-Pandemie geprägt.

Derartige Einflüsse blieben im Sommer 2025 größtenteils aus, was die

vergleichsweise niedrigen Sterbefallzahlen in den diesjährigen Sommermonaten

erklären kann. Lediglich Anfang Juli waren die Sterbefallzahlen während einer

Hitzewelle kurzzeitig gegenüber dem mittleren Wert der Jahre 2021 bis 2024

erhöht (+5 % in Kalenderwoche 27 vom 30. Juni bis 06. Juli). Dass im

Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist ein bekannter

Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger beobachtet wurde.



Entwicklung der Sterbefallzahlen auch in anderen europäischen Ländern im 3.

Quartal unauffällig





Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet

Befunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung

unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts

europaweit vergleichend ein. Im 3. Quartal 2025 wurde dort für fast alle

europäischen Länder keine größere Abweichung von den erwartbaren Entwicklungen

festgestellt. Lediglich in Portugal, Spanien, Dänemark und der Schweiz wurde in

dieser Zeit wochenweise eine leichte Übersterblichkeit ("low excess")

verzeichnet. In Portugal und Spanien wurde zudem Anfang Juli während einer

starken Hitzewelle eine moderate Übersterblichkeit ("moderate excess")

festgestellt.



