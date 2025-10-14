    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sterbefallzahlen im 3. Quartal 2025 unter den mittleren Werten der Vorjahre

    WIESBADEN (ots) - Im 3. Quartal 2025 sind in Deutschland nach vorläufigen
    Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 228 000 Menschen
    gestorben. Die Sterbefallzahlen lagen in allen drei Monaten unter den mittleren
    Werten der vier Vorjahre: im Juli um 1 %, im August um 3 % und im September um 4
    %. Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den Sommermonaten der Vergleichsjahre
    war zum Teil durch Hitzewellen oder noch durch die Corona-Pandemie geprägt.
    Derartige Einflüsse blieben im Sommer 2025 größtenteils aus, was die
    vergleichsweise niedrigen Sterbefallzahlen in den diesjährigen Sommermonaten
    erklären kann. Lediglich Anfang Juli waren die Sterbefallzahlen während einer
    Hitzewelle kurzzeitig gegenüber dem mittleren Wert der Jahre 2021 bis 2024
    erhöht (+5 % in Kalenderwoche 27 vom 30. Juni bis 06. Juli). Dass im
    Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist ein bekannter
    Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger beobachtet wurde.

    Entwicklung der Sterbefallzahlen auch in anderen europäischen Ländern im 3.
    Quartal unauffällig

    Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet
    Befunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung
    unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts
    europaweit vergleichend ein. Im 3. Quartal 2025 wurde dort für fast alle
    europäischen Länder keine größere Abweichung von den erwartbaren Entwicklungen
    festgestellt. Lediglich in Portugal, Spanien, Dänemark und der Schweiz wurde in
    dieser Zeit wochenweise eine leichte Übersterblichkeit ("low excess")
    verzeichnet. In Portugal und Spanien wurde zudem Anfang Juli während einer
    starken Hitzewelle eine moderate Übersterblichkeit ("moderate excess")
    festgestellt.

