Sterbefallzahlen im 3. Quartal 2025 unter den mittleren Werten der Vorjahre
WIESBADEN (ots) - Im 3. Quartal 2025 sind in Deutschland nach vorläufigen
Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 228 000 Menschen
gestorben. Die Sterbefallzahlen lagen in allen drei Monaten unter den mittleren
Werten der vier Vorjahre: im Juli um 1 %, im August um 3 % und im September um 4
%. Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den Sommermonaten der Vergleichsjahre
war zum Teil durch Hitzewellen oder noch durch die Corona-Pandemie geprägt.
Derartige Einflüsse blieben im Sommer 2025 größtenteils aus, was die
vergleichsweise niedrigen Sterbefallzahlen in den diesjährigen Sommermonaten
erklären kann. Lediglich Anfang Juli waren die Sterbefallzahlen während einer
Hitzewelle kurzzeitig gegenüber dem mittleren Wert der Jahre 2021 bis 2024
erhöht (+5 % in Kalenderwoche 27 vom 30. Juni bis 06. Juli). Dass im
Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist ein bekannter
Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger beobachtet wurde.
Entwicklung der Sterbefallzahlen auch in anderen europäischen Ländern im 3.
Quartal unauffällig
Entwicklung der Sterbefallzahlen auch in anderen europäischen Ländern im 3.
Quartal unauffällig
Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet
Befunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung
unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts
europaweit vergleichend ein. Im 3. Quartal 2025 wurde dort für fast alle
europäischen Länder keine größere Abweichung von den erwartbaren Entwicklungen
festgestellt. Lediglich in Portugal, Spanien, Dänemark und der Schweiz wurde in
dieser Zeit wochenweise eine leichte Übersterblichkeit ("low excess")
verzeichnet. In Portugal und Spanien wurde zudem Anfang Juli während einer
starken Hitzewelle eine moderate Übersterblichkeit ("moderate excess")
festgestellt.
Weitere Informationen:
Die aktuelle Auswertung der Sterbefallzahlen mit Daten nach Tagen, Wochen und
Monaten sowie methodische Informationen finden Sie auf der Themenseite
"Sterbefälle und Lebenserwartung".
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Demografische Analysen
Telefon: +49 611 75 4866
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6137031
OTS: Statistisches Bundesamt
Weitere Informationen:
Die aktuelle Auswertung der Sterbefallzahlen mit Daten nach Tagen, Wochen und
Monaten sowie methodische Informationen finden Sie auf der Themenseite
"Sterbefälle und Lebenserwartung".
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Autor folgen