    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Bucheinzelhändler binnen fünf Jahren um 24 % gesunken

    WIESBADEN (ots) - Die Zahl der Bucheinzelhändler in Deutschland ist auf einen
    neuen Tiefstand gesunken. Gut 2 980 solcher Einzelhandelsunternehmen gab es im
    Jahr 2023. Das entspricht einem Rückgang um knapp ein Viertel (24 %) innerhalb
    von fünf Jahren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der
    Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober mitteilt. Im Jahr 2018 hatte es
    noch rund 3 930 Unternehmen im Bucheinzelhandel gegeben. Mögliche Gründe für die
    Entwicklung könnten neben steigenden Mieten und Personalkosten auch ein
    geändertes Kaufverhalten sein.

    Auch die Zahl der im Bucheinzelhandel tätigen Personen ist binnen fünf Jahren
    gesunken - um 19 % von 28 000 Personen im Jahr 2018 auf 22 620 Personen im Jahr
    2023. Der Umsatz im Bucheinzelhandel nahm im selben Zeitraum hingegen zu (+9 %).
    2023 setzten die Einzelhandelsunternehmen in diesem Bereich knapp 4,0 Milliarden
    Euro um, 2018 waren es rund 3,6 Milliarden Euro.

    Großteil der neu gestarteten Auszubildenden im Buchhandel sind Frauen

    Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im Buchhandel ist zuletzt leicht
    zurückgegangen: Im Jahr 2024 begannen knapp 490 Personen eine Ausbildung zur
    Buchhändlerin oder zum Buchhändler. Ein Jahr zuvor gab es rund 500 neue
    Ausbildungsverträge in diesem Bereich. Im Zehn-Jahres-Vergleich zeigt sich eine
    leichte Zunahme: 2014 wurden rund 470 neue Verträge für eine Ausbildung zur
    Buchhändlerin oder zum Buchhändler abgeschlossen.

    Der Großteil der neu gestarteten Auszubildenden im Buchhandel sind nach wie vor
    Frauen: Im Jahr 2024 lag ihr Anteil unter den neuen Ausbildungsverträgen mit 87
    % auf dem höchsten Niveau der vergangenen zehn Jahre.

    Methodische Hinweise:

    Nach der EU-Unternehmensdefinition gelten sowohl einzelne Buchhandlungen als
    auch größere Buchhandelsketten als Unternehmen im Bucheinzelhandel.

    Die Daten zu den Auszubildenden im Bucheinzelhandel stammen aus der
    Berufsbildungsstatistik und beziehen sich auf Auszubildende zur Buchhändlerin
    oder zum Buchhändler. Andere Ausbildungsberufe in diesem Bereich wie zum
    Beispiel Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel beziehungsweise im E-Commerce
    werden nicht berücksichtigt.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Pressestelle
    Telefon: +49 611 75 3444
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6137032
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Zahl der Bucheinzelhändler binnen fünf Jahren um 24 % gesunken Die Zahl der Bucheinzelhändler in Deutschland ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Gut 2 980 solcher Einzelhandelsunternehmen gab es im Jahr 2023. Das entspricht einem Rückgang um knapp ein Viertel (24 %) innerhalb von fünf Jahren, wie das …