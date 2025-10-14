Zahl der Bucheinzelhändler binnen fünf Jahren um 24 % gesunken
WIESBADEN (ots) - Die Zahl der Bucheinzelhändler in Deutschland ist auf einen
neuen Tiefstand gesunken. Gut 2 980 solcher Einzelhandelsunternehmen gab es im
Jahr 2023. Das entspricht einem Rückgang um knapp ein Viertel (24 %) innerhalb
von fünf Jahren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der
Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober mitteilt. Im Jahr 2018 hatte es
noch rund 3 930 Unternehmen im Bucheinzelhandel gegeben. Mögliche Gründe für die
Entwicklung könnten neben steigenden Mieten und Personalkosten auch ein
geändertes Kaufverhalten sein.
Auch die Zahl der im Bucheinzelhandel tätigen Personen ist binnen fünf Jahren
gesunken - um 19 % von 28 000 Personen im Jahr 2018 auf 22 620 Personen im Jahr
2023. Der Umsatz im Bucheinzelhandel nahm im selben Zeitraum hingegen zu (+9 %).
2023 setzten die Einzelhandelsunternehmen in diesem Bereich knapp 4,0 Milliarden
Euro um, 2018 waren es rund 3,6 Milliarden Euro.
Großteil der neu gestarteten Auszubildenden im Buchhandel sind Frauen
Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im Buchhandel ist zuletzt leicht
zurückgegangen: Im Jahr 2024 begannen knapp 490 Personen eine Ausbildung zur
Buchhändlerin oder zum Buchhändler. Ein Jahr zuvor gab es rund 500 neue
Ausbildungsverträge in diesem Bereich. Im Zehn-Jahres-Vergleich zeigt sich eine
leichte Zunahme: 2014 wurden rund 470 neue Verträge für eine Ausbildung zur
Buchhändlerin oder zum Buchhändler abgeschlossen.
Der Großteil der neu gestarteten Auszubildenden im Buchhandel sind nach wie vor
Frauen: Im Jahr 2024 lag ihr Anteil unter den neuen Ausbildungsverträgen mit 87
% auf dem höchsten Niveau der vergangenen zehn Jahre.
Methodische Hinweise:
Nach der EU-Unternehmensdefinition gelten sowohl einzelne Buchhandlungen als
auch größere Buchhandelsketten als Unternehmen im Bucheinzelhandel.
Die Daten zu den Auszubildenden im Bucheinzelhandel stammen aus der
Berufsbildungsstatistik und beziehen sich auf Auszubildende zur Buchhändlerin
oder zum Buchhändler. Andere Ausbildungsberufe in diesem Bereich wie zum
Beispiel Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel beziehungsweise im E-Commerce
werden nicht berücksichtigt.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

