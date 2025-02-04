    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Inflationsrate im September 2025 bei +2,4 % / Inflationsrate legt erneut zu, insbesondere aufgrund überdurchschnittlich steigender Dienstleistungspreise

    WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, September 2025:

    +2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    +0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2025:

    +2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    +0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

    Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des
    Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im September 2025 bei +2,4
    %. Im August 2025 hatte sie +2,2 % betragen, nach jeweils +2,0 % im Juli und
    Juni 2025. "Nach der abnehmenden Teuerung seit Jahresbeginn stieg die
    Inflationsrate nun im zweiten Monat in Folge", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
    Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Die Preise für Dienstleistungen stiegen
    weiterhin überdurchschnittlich. Zudem hat sich der Preisrückgang bei Energie
    weiter deutlich abgeschwächt und wirkte weniger inflationsdämpfend als in der
    jüngeren Vergangenheit." Gegenüber dem Vormonat August 2025 stiegen die
    Verbraucherpreise im September 2025 um 0,2 %.

    Energieprodukte verbilligten sich um 0,7 % gegenüber September 2024

    Die Preise für Energieprodukte lagen im September 2025 um 0,7 % niedriger als im
    Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie schwächte sich damit im fünften
    Monat in Folge ab und fiel deutlich niedriger aus als im August 2025 (-2,4 %
    gegenüber August 2024). Die Preise für Kraftstoffe (+1,1 %) stiegen im September
    2025 erstmals seit Mai 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für
    Haushaltsenergie (-1,9 %) gingen im gleichen Zeitraum zurück. Insbesondere
    konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Preisen für
    Fernwärme (-2,2 %), Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-1,8 %) und
    Strom (-1,6 %) profitieren. Etwas teurer als ein Jahr zuvor war hingegen Erdgas
    (+0,7 %) und erstmals seit Juli 2024 auch leichtes Heizöl (+0,1 %).

    Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,1 %

    Die Preise für Nahrungsmittel waren im September 2025 um 2,1 % höher als im
    Vorjahresmonat und lagen damit erstmals seit Januar 2025 wieder unter der
    Gesamtteuerung. Im August 2025 hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel noch
    bei +2,5 % gelegen. Von September 2024 bis September 2025 verteuerten sich vor
    allem Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+6,5 %) sowie Obst (+5,1 %).
    Auch für Molkereiprodukte und Eier (+3,6 %) sowie Fleisch und Fleischwaren (+3,2
    %) fiel die Preiserhöhung deutlich aus. Günstiger als ein Jahr zuvor wurden
    hingegen Speisefette und Speiseöle (-3,2 %) sowie Gemüse (-2,1 %). Im Einzelnen
    standen auffälligen Preiserhöhungen (zum Beispiel Schokoladen: +21,2 %) auch
