Inflationsrate im September 2025 bei +2,4 % / Inflationsrate legt erneut zu, insbesondere aufgrund überdurchschnittlich steigender Dienstleistungspreise
WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im September 2025 bei +2,4
%. Im August 2025 hatte sie +2,2 % betragen, nach jeweils +2,0 % im Juli und
Juni 2025. "Nach der abnehmenden Teuerung seit Jahresbeginn stieg die
Inflationsrate nun im zweiten Monat in Folge", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
Statistischen Bundesamtes (Destatis). "Die Preise für Dienstleistungen stiegen
weiterhin überdurchschnittlich. Zudem hat sich der Preisrückgang bei Energie
weiter deutlich abgeschwächt und wirkte weniger inflationsdämpfend als in der
jüngeren Vergangenheit." Gegenüber dem Vormonat August 2025 stiegen die
Verbraucherpreise im September 2025 um 0,2 %.
Energieprodukte verbilligten sich um 0,7 % gegenüber September 2024
Die Preise für Energieprodukte lagen im September 2025 um 0,7 % niedriger als im
Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie schwächte sich damit im fünften
Monat in Folge ab und fiel deutlich niedriger aus als im August 2025 (-2,4 %
gegenüber August 2024). Die Preise für Kraftstoffe (+1,1 %) stiegen im September
2025 erstmals seit Mai 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für
Haushaltsenergie (-1,9 %) gingen im gleichen Zeitraum zurück. Insbesondere
konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Preisen für
Fernwärme (-2,2 %), Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-1,8 %) und
Strom (-1,6 %) profitieren. Etwas teurer als ein Jahr zuvor war hingegen Erdgas
(+0,7 %) und erstmals seit Juli 2024 auch leichtes Heizöl (+0,1 %).
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,1 %
Die Preise für Nahrungsmittel waren im September 2025 um 2,1 % höher als im
Vorjahresmonat und lagen damit erstmals seit Januar 2025 wieder unter der
Gesamtteuerung. Im August 2025 hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel noch
bei +2,5 % gelegen. Von September 2024 bis September 2025 verteuerten sich vor
allem Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+6,5 %) sowie Obst (+5,1 %).
Auch für Molkereiprodukte und Eier (+3,6 %) sowie Fleisch und Fleischwaren (+3,2
%) fiel die Preiserhöhung deutlich aus. Günstiger als ein Jahr zuvor wurden
hingegen Speisefette und Speiseöle (-3,2 %) sowie Gemüse (-2,1 %). Im Einzelnen
standen auffälligen Preiserhöhungen (zum Beispiel Schokoladen: +21,2 %) auch
