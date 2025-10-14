    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBertrandt AktievorwärtsNachrichten zu Bertrandt
    Bertrandt sichert erste Erfolge in skandinavischer Bahnindustrie / Erfolgreiche Partnerschaft mit Dahlrail

    Ehningen (ots) - Bertrandt hat in Zusammenarbeit mit seinem Partner Dahlrail den
    Eintritt in die Bahnindustrie in Skandinavien geschafft, indem der Rahmenvertrag
    von Norske Tog gewonnen wurde. Diese Partnerschaft legt den Grundstein für die
    erfolgreiche Zusammenarbeit in der Entwicklung sowie von nicht mehr verfügbaren
    Bauteilen und unterstreicht Bertrandts Vorreiterrolle im Bereich Engineering in
    dieser Region. Mit Dahlrail hat das Unternehmen einen exzellenten Partner in der
    Railbranche für den skandinavischen Markt gefunden.

    Fest in der Unternehmensstrategie 2027 verankert ist die Diversifikation in
    andere Branchen, unter anderem in den Bahnsektor. Bertrandt ist hier, gemeinsam
    mit seinem Partner Dahlrail, ein bedeutender Schritt gelungen: Der Einstieg in
    die Bahnindustrie in Skandinavien, einer Region mit erheblichem Marktvolumen für
    Engineering-Dienstleistungen. Gemeinsam konnten sich die beiden Unternehmen den
    ersten Auftrag von Norske Tog sichern und bereits mit der Umsetzung des Auftrags
    beginnen. Norske Tog ist ein Staatsunternehmen, welches auf dem norwegischen
    Schienennetz entsprechende Fahrzeuge anbietet.

    Die Unternehmen Dahlrail und Bertrandt werden durch die Zusammenarbeit in dem
    Markt zum Gesamtanbieter von der Entwicklung bis zur Montage und können damit
    ihren Kunden eine schnelle und effektive Lösung anbieten.Im Rahmen des
    Obsoleszenzmanagements übernimmt Bertrandt die Aufgabe des Re-Engineerings sowie
    Re-Designs von Hard- und Softwarekomponenten für Hilfsstromrichter in
    Schienenfahrzeugen. Dazu gehören unter anderem Leistungen wie die Durchführung
    einer detaillierten Analyse und Vermessung der bestehenden Leiterplatte, die
    Erstellung eines neuen Leiterplattenlayouts auf Basis der gewonnenen Messdaten,
    die Fertigung neuer Leiterplatten sowie deren Integration in das bestehende
    Zugsystem. Durch diesen Schritt ist es möglich, den Zug wieder schneller in den
    Einsatz zu bringen und unterbindet lange Standzeiten im Depot.

    "Bertrandt kann bei diesem Auftrag sein umfassendes Fachwissen im Re-Engineering
    oder in der Neuentwicklung von Bauteilen einbringen und somit innovative
    Lösungen für die Bahnindustrie schaffen. Der norwegische Markt bietet uns großes
    Potenzial für zukünftige Projekte, da wir hier eine Vorreiterrolle im Bereich
    Engineering einnehmen. Unsere Partnerschaft mit Dahlrail zeigt, dass wir
    gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben, um als
    verlässlicher Partner im Bereich der Entwicklung und Montage zu agieren," sagt
    Jens Böhle, Key Industry Manager Rail bei Bertrandt.

    Dieser Auftrag ist ein Novum für beide Partner in Skandinavien und deckt eine
    beeindruckende Leistungsbreite von der Entwicklungsphase bis hin zur Montage der
    Bauteile ab. Neben den für dieses Projekt angegebenen Leistungen unterstützt
    Bertrandt seine Kunden in dieser Branche unter anderem auch bei der
    Neuentwicklung von Bauteilen sowie der Software oder rund um das Thema
    Troubleshooting und Fehlerfindung bei defekten Bauteilen. Dabei profitieren die
    Kunden von maßgeschneiderten Lösungen und einer Partnerschaft, die auf
    nachhaltige Zukunft durch technologischen Fortschritt setzt. Insbesondere
    Bertrandt kann damit sein Leistungsportfolio weiter ausbauen.

    Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Eisenbahnsektor bringt Dahlrail
    Hands-on-Erfahrung mit, die darauf ausgerichtet ist, den garantierten Betrieb
    von Fahrzeugeinrichtungen sicherzustellen. Dahlrail setzt sich weiterhin dafür
    ein, seinen Kunden und Partnern außergewöhnliche Eisenbahndienstleistungen und
    -lösungen anzubieten und ist ein fester Bestandteil des ECO Systems der Bahn.

    Pressekontakt:

    Bertrandt AG
    Birkensee 1
    71139 Ehningen

    Julia Schmid
    Corporate Communications
    Mobil: +49 (0)16098628706
    E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
    http://www.bertrandt.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6137035
    OTS: Bertrandt AG


