Bertrandt sichert erste Erfolge in skandinavischer Bahnindustrie / Erfolgreiche Partnerschaft mit Dahlrail

Ehningen (ots) - Bertrandt hat in Zusammenarbeit mit seinem Partner Dahlrail den

Eintritt in die Bahnindustrie in Skandinavien geschafft, indem der Rahmenvertrag

von Norske Tog gewonnen wurde. Diese Partnerschaft legt den Grundstein für die

erfolgreiche Zusammenarbeit in der Entwicklung sowie von nicht mehr verfügbaren

Bauteilen und unterstreicht Bertrandts Vorreiterrolle im Bereich Engineering in

dieser Region. Mit Dahlrail hat das Unternehmen einen exzellenten Partner in der

Railbranche für den skandinavischen Markt gefunden.



Fest in der Unternehmensstrategie 2027 verankert ist die Diversifikation in

andere Branchen, unter anderem in den Bahnsektor. Bertrandt ist hier, gemeinsam

mit seinem Partner Dahlrail, ein bedeutender Schritt gelungen: Der Einstieg in

die Bahnindustrie in Skandinavien, einer Region mit erheblichem Marktvolumen für

Engineering-Dienstleistungen. Gemeinsam konnten sich die beiden Unternehmen den

ersten Auftrag von Norske Tog sichern und bereits mit der Umsetzung des Auftrags

beginnen. Norske Tog ist ein Staatsunternehmen, welches auf dem norwegischen

Schienennetz entsprechende Fahrzeuge anbietet.







Markt zum Gesamtanbieter von der Entwicklung bis zur Montage und können damit

ihren Kunden eine schnelle und effektive Lösung anbieten.Im Rahmen des

Obsoleszenzmanagements übernimmt Bertrandt die Aufgabe des Re-Engineerings sowie

Re-Designs von Hard- und Softwarekomponenten für Hilfsstromrichter in

Schienenfahrzeugen. Dazu gehören unter anderem Leistungen wie die Durchführung

einer detaillierten Analyse und Vermessung der bestehenden Leiterplatte, die

Erstellung eines neuen Leiterplattenlayouts auf Basis der gewonnenen Messdaten,

die Fertigung neuer Leiterplatten sowie deren Integration in das bestehende

Zugsystem. Durch diesen Schritt ist es möglich, den Zug wieder schneller in den

Einsatz zu bringen und unterbindet lange Standzeiten im Depot.



"Bertrandt kann bei diesem Auftrag sein umfassendes Fachwissen im Re-Engineering

oder in der Neuentwicklung von Bauteilen einbringen und somit innovative

Lösungen für die Bahnindustrie schaffen. Der norwegische Markt bietet uns großes

Potenzial für zukünftige Projekte, da wir hier eine Vorreiterrolle im Bereich

Engineering einnehmen. Unsere Partnerschaft mit Dahlrail zeigt, dass wir

gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben, um als

verlässlicher Partner im Bereich der Entwicklung und Montage zu agieren," sagt

Jens Böhle, Key Industry Manager Rail bei Bertrandt.



Dieser Auftrag ist ein Novum für beide Partner in Skandinavien und deckt eine

beeindruckende Leistungsbreite von der Entwicklungsphase bis hin zur Montage der

Bauteile ab. Neben den für dieses Projekt angegebenen Leistungen unterstützt

Bertrandt seine Kunden in dieser Branche unter anderem auch bei der

Neuentwicklung von Bauteilen sowie der Software oder rund um das Thema

Troubleshooting und Fehlerfindung bei defekten Bauteilen. Dabei profitieren die

Kunden von maßgeschneiderten Lösungen und einer Partnerschaft, die auf

nachhaltige Zukunft durch technologischen Fortschritt setzt. Insbesondere

Bertrandt kann damit sein Leistungsportfolio weiter ausbauen.



Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Eisenbahnsektor bringt Dahlrail

Hands-on-Erfahrung mit, die darauf ausgerichtet ist, den garantierten Betrieb

von Fahrzeugeinrichtungen sicherzustellen. Dahlrail setzt sich weiterhin dafür

ein, seinen Kunden und Partnern außergewöhnliche Eisenbahndienstleistungen und

-lösungen anzubieten und ist ein fester Bestandteil des ECO Systems der Bahn.



