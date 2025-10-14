Bertrandt sichert erste Erfolge in skandinavischer Bahnindustrie / Erfolgreiche Partnerschaft mit Dahlrail
Ehningen (ots) - Bertrandt hat in Zusammenarbeit mit seinem Partner Dahlrail den
Eintritt in die Bahnindustrie in Skandinavien geschafft, indem der Rahmenvertrag
von Norske Tog gewonnen wurde. Diese Partnerschaft legt den Grundstein für die
erfolgreiche Zusammenarbeit in der Entwicklung sowie von nicht mehr verfügbaren
Bauteilen und unterstreicht Bertrandts Vorreiterrolle im Bereich Engineering in
dieser Region. Mit Dahlrail hat das Unternehmen einen exzellenten Partner in der
Railbranche für den skandinavischen Markt gefunden.
Fest in der Unternehmensstrategie 2027 verankert ist die Diversifikation in
andere Branchen, unter anderem in den Bahnsektor. Bertrandt ist hier, gemeinsam
mit seinem Partner Dahlrail, ein bedeutender Schritt gelungen: Der Einstieg in
die Bahnindustrie in Skandinavien, einer Region mit erheblichem Marktvolumen für
Engineering-Dienstleistungen. Gemeinsam konnten sich die beiden Unternehmen den
ersten Auftrag von Norske Tog sichern und bereits mit der Umsetzung des Auftrags
beginnen. Norske Tog ist ein Staatsunternehmen, welches auf dem norwegischen
Schienennetz entsprechende Fahrzeuge anbietet.
Die Unternehmen Dahlrail und Bertrandt werden durch die Zusammenarbeit in dem
Markt zum Gesamtanbieter von der Entwicklung bis zur Montage und können damit
ihren Kunden eine schnelle und effektive Lösung anbieten.Im Rahmen des
Obsoleszenzmanagements übernimmt Bertrandt die Aufgabe des Re-Engineerings sowie
Re-Designs von Hard- und Softwarekomponenten für Hilfsstromrichter in
Schienenfahrzeugen. Dazu gehören unter anderem Leistungen wie die Durchführung
einer detaillierten Analyse und Vermessung der bestehenden Leiterplatte, die
Erstellung eines neuen Leiterplattenlayouts auf Basis der gewonnenen Messdaten,
die Fertigung neuer Leiterplatten sowie deren Integration in das bestehende
Zugsystem. Durch diesen Schritt ist es möglich, den Zug wieder schneller in den
Einsatz zu bringen und unterbindet lange Standzeiten im Depot.
"Bertrandt kann bei diesem Auftrag sein umfassendes Fachwissen im Re-Engineering
oder in der Neuentwicklung von Bauteilen einbringen und somit innovative
Lösungen für die Bahnindustrie schaffen. Der norwegische Markt bietet uns großes
Potenzial für zukünftige Projekte, da wir hier eine Vorreiterrolle im Bereich
Engineering einnehmen. Unsere Partnerschaft mit Dahlrail zeigt, dass wir
gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben, um als
verlässlicher Partner im Bereich der Entwicklung und Montage zu agieren," sagt
Jens Böhle, Key Industry Manager Rail bei Bertrandt.
Dieser Auftrag ist ein Novum für beide Partner in Skandinavien und deckt eine
beeindruckende Leistungsbreite von der Entwicklungsphase bis hin zur Montage der
Bauteile ab. Neben den für dieses Projekt angegebenen Leistungen unterstützt
Bertrandt seine Kunden in dieser Branche unter anderem auch bei der
Neuentwicklung von Bauteilen sowie der Software oder rund um das Thema
Troubleshooting und Fehlerfindung bei defekten Bauteilen. Dabei profitieren die
Kunden von maßgeschneiderten Lösungen und einer Partnerschaft, die auf
nachhaltige Zukunft durch technologischen Fortschritt setzt. Insbesondere
Bertrandt kann damit sein Leistungsportfolio weiter ausbauen.
Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Eisenbahnsektor bringt Dahlrail
Hands-on-Erfahrung mit, die darauf ausgerichtet ist, den garantierten Betrieb
von Fahrzeugeinrichtungen sicherzustellen. Dahlrail setzt sich weiterhin dafür
ein, seinen Kunden und Partnern außergewöhnliche Eisenbahndienstleistungen und
-lösungen anzubieten und ist ein fester Bestandteil des ECO Systems der Bahn.
Pressekontakt:
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Julia Schmid
Corporate Communications
Mobil: +49 (0)16098628706
E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
http://www.bertrandt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6137035
OTS: Bertrandt AG
