Der AQBot PM von Oizom macht die Einhaltung der Luftqualitätsvorschriften von BMC auf Baustellen ganz einfach

AHMEDABAD, Indien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Da die Belastung durch Baustaub zunehmend Aufmerksamkeit erlangt, hat die Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) die Installation von sensorbasierten Luftqualitätsmessgeräten und Echtzeit-LED-Anzeigen auf allen Baustellen der Stadt vorgeschrieben. Mit AQBot PM von Oizom, einer von BMC zugelassenen Lösung, können Auftragnehmer diese Anforderungen effizient und zuverlässig erfüllen.

Ein intelligenter Weg, die Vorschriften einzuhalten

AQBot PM kann mehr als nur Staub erkennen. Er wurde für die rauen Baubedingungen in Indien entwickelt und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von PM2,5 und PM10, selbst in unwegsamen oder staubigen Umgebungen. Durch die Integration in das Kommando- und Kontrollzentrum von BMC und die LED-Anzeigen vor Ort unterstützt er Bauunternehmer dabei, ihre Anforderungen hinsichtlich Compliance und Transparenz problemlos zu erfüllen.

Was AQBot PM einzigartig macht, ist sein proaktiver Ansatz. Das System verfügt über integrierte Relaisausgänge, die automatisch jedes Staubbekämpfungssystem auslösen können. Diese Funktion ermöglicht es, die Sicherheitsgrenzen einzuhalten, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Diese Automatisierung bietet Projektteams einen erheblichen Vorteil, da sie ein sofortiges Eingreifen gewährleistet, wenn die Luftqualität die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet, und das Risiko von Verstößen gegen Vorschriften verringert.

In ganz Indien bei Top-Projekten als zuverlässig anerkannt

AQBot PM wird bereits an über 300 Standorten in ganz Indien eingesetzt, genießt das Vertrauen von mehr als 100 Bauunternehmen und hat seine Effektivität auf verschiedenen Baustellen, in Transportbetonwerken und Steinbrüchen unter Beweis gestellt. Als Teil der Oizom-Suite von Geräten zur Überwachung der Luftqualität spiegelt er einen wachsenden Trend in der Branche hin zu intelligenten, konformen Umwelttechnologien wider. Mit dem Inkrafttreten des BMC-Mandats beschleunigt sich die Einführung in ganz Mumbai.

Umfassender Support, aussagekräftige Erkenntnisse

Mit laserbasierter OPC-Technologie bietet AQBot PM schnelle und genaue Messwerte, 16 GB integrierten Speicher und Multi-Protokoll-Konnektivität. Das Herzstück bildet Envizom, die fortschrittliche Umweltüberwachungssoftware von Oizom, die interaktive Dashboards, historische Trends, Warnmeldungen und konforme Berichte an einem einzigen Ort bereitstellt.

„AQBot PM dient nicht nur der Luftmessung, sondern gewährleistet auch sicheres, vorschriftsmäßiges und unterbrechungsfreies Arbeiten", erklärte Samarpit Garg, Vizepräsident Vertrieb bei Oizom.

Jedes Gerät wird in der hochmodernen Anlage von Oizom vorkalibriert. Die Kalibrierungsberichte werden von ATIRA, einem von der NABL zertifizierten und nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierten Labor, überprüft, wodurch eine zuverlässige Validierung durch Dritte gewährleistet ist. Dieser strenge Validierungsprozess gewährleistet, dass die Geräte vom ersten Tag an konform sind und sofort installiert werden können.

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Samarpit Garg - Vizepräsident Vertrieb, Oizom

hello@oizom.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2794513/OIZOM_AQBOT_PM_BMC.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2553797/Oizom_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-aqbot-pm-von-oizom-macht-die-einhaltung-der-luftqualitatsvorschriften-von-bmc-auf-baustellen-ganz-einfach-302582520.html