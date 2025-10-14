Wirtschaft
Connemann will Sozialversicherungsbeiträge deckeln
Foto: Gitta Connemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, fordert, mit einer Reihe von Maßnahmen die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Ihrer Ansicht nach sollen etwa die Sozialversicherungsbeiträge gedeckelt werden, wie sie den Sendern RTL und ntv sagte. "Ich persönlich, als Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, fordere einen Deckel ja bei 40 Prozent." Denn man habe über Jahre hinweg einen Deckel von 40 Prozent gehabt. "Wir sind jetzt schon über 42 Prozent, und jeder zusätzliche Prozentpunkt kostet Betriebe und ihre Mitarbeiter. Beide sind gleich betroffen. Das macht Leistung erstens nicht mehr attraktiv, und es kostet Wettbewerbsfähigkeit", so die CDU-Politikerin.
Des Weiteren tritt Connemann dafür ein, beispielsweise das Backverbot am Sonntag zu kippen. "Es gibt heute bereits die Möglichkeit, eingeschränkt sonntags zu arbeiten. Das muss ausgeweitet werden. Wir brauchen Flexibilität für unsere Betriebe", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin, die sich auch allgemein mehr Flexibilität wünscht. "Das betrifft übrigens auch die Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit, damit am Ende Betriebe und ihre Mitarbeiter selbst entscheiden können, wann sie arbeiten wollen. Das ist heute nur eingeschränkt möglich."
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
vonHS schrieb 09.10.25, 00:19
RTL Deutschland spricht in Bezug auf RTL+ gleich von mehreren Rekorden:mitdiskutieren »
https://www.digitalfernsehen.de/news/inhalte/streaming/rtl-und-joyn-darueber-jubeln-die-streamer-1160389/
Starter87 schrieb 19.09.25, 10:15
Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.
Also meine Hoffnung, es kommt eben keine ...und habe dementsprechend gestern und heute aufgestockt....denn Monat für Monat rückt die HV bzw. AR Sitzung näher.
Allerdings erst wenn die entsprechende AR Sitzung im April ? zur HV 2026 abgehalten ist und schriftlich die Einladung mit der entsprechenden Gewinnverwenndung
(Divi-Vorschlag) veröffentlich ist, erwarte ich eine deutliche Bewegung im Kurs, da dann die Dividenden Fakten für Alle vorliegen. So jedenfalls meine Meinung, da dann i.d.R. die letzten Zweifel über eine hohe Ausschüttung beseitigt sind.
Habe es jedenfalls schon erlebt das Dinge zwar irgendwie bekannt waren, aber erst mit den Tageordnungspunkten & Veröffentlichung (z.B. Adhoc) Kurse bewegt wurden.
Es bleibt also spannend, nach unten sehe ich RTL ohne Gewinnwarnung jedenfalls bei 34€ grob abgesichert.
Schönes WoE Gruß Starter87
carfal schrieb 17.09.25, 15:36
Mein Lieblingsthema RTL Aktie:
RTL sammelt bekanntlich 4 Millionen Aktien ein mit freundlicher Unterstützung von Bertelsmann, die ja einen Teil beisteuern.
Gesetzt den Fall, RTL setzt eine Gesamtdividende von 8 € an (5+3)?
Was macht das mit dem Kurs?
Aufgrund der ca 75% Beteiligung von Bertelsmann könnte dies ein schöner Flaschenhals geben.
RTL (oder Bertelsmann) schmeisst zum Höchstkurs wieder ein paar Aktien auf den Markt, 75% der Dividende gehen sowieso an Bertelsman und schon ist der Einkauf von Sky ein noch besseres Schnäppchen.
Wenn der Flaschenhals sehr eng werden würde, könnte daraus eine schöne Kursrakete aus dem Flaschenhals emporsteigen.
Ob die bei RTL auch solche Fantasien haben😅?
