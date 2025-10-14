SDAX-Firmen: LinkedIn als IR-Kanal oft ungenutzt!
Viele SDAX-Unternehmen schöpfen das Potenzial von LinkedIn für Investor Relations nicht aus, obwohl Best-Practice-Beispiele den Weg weisen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Ein Drittel der SDAX-Unternehmen nutzt LinkedIn nicht konsequent für Investor Relations (IR).
- 20 % der SDAX-Unternehmen verzichten vollständig auf LinkedIn-Posts zu IR-Anlässen.
- Geschäfts- und Halbjahresberichte sind die häufigsten Anlässe für LinkedIn-Kommunikation, während ein Drittel der Unternehmen ihre Jahreszahlen nicht kommuniziert.
- Der Einsatz von Videocontent in der LinkedIn-Kommunikation ist gering, obwohl er das Engagement erhöhen kann.
- Die Einbindung von CEO und CFO in LinkedIn-Beiträge variiert stark und ist bei Hauptversammlungen und Konferenzen besonders niedrig.
- Best-Practice-Beispiele von Unternehmen wie Alzchem und Schaeffler zeigen, wie IR-Inhalte auf LinkedIn effektiv umgesetzt werden können.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.