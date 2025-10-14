ManpowerGroup Nachhaltigkeitsreport 2024-2025 / Arbeiten, um die Welt zu verändern / ManpowerGroup unterstreicht Engagement für einen grünen Wandel, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManpowerGroup AktievorwärtsNachrichten zu ManpowerGroup
    Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup hat ihren globalen
    Nachhaltigkeitsreport 2024-2025 "Working to Change the World" veröffentlicht.
    Der Jahresbericht dokumentiert die weltweiten Fortschritte des Unternehmens in
    den drei strategischen ESG-Säulen Planet, People & Prosperity sowie Principles
    of Governance. Darüber hinaus hebt er Fortschritte in den Bereichen
    Weiterbildungsinitiativen, verstärktes Engagement beim Kompetenzaufbau für den
    grünen Wandel sowie bei der Einführung erneuerbarer Energien und der
    Elektrifizierung der Flotte hervor.

    "Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant - neue Technologien, der Wandel hin zu
    mehr Nachhaltigkeit und die Anforderungen an neue Kompetenzen prägen den Alltag
    vieler Menschen und Unternehmen weltweit und auch in Deutschland. Genau da
    setzen wir an: Wir befähigen Menschen und Unternehmen, die Chancen der
    Transformation zu nutzen und gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten",
    sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland . "Mit unserem
    diesjährigen Bericht zeigen wir, wie wir Beschäftigte gezielt auf die
    Anforderungen der grünen Wirtschaft vorbereiten, digitale Kompetenzen stärken
    und durch den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz den
    Zugang zu Chancen erweitern. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit aktiv
    mitzugestalten und dass Fortschritt und Wandel allen zugutekommen."

    2024-2025 Working to Change the World Highlights

    Planet - Klimaschutz und nachhaltige Mobilität

    - Die ManpowerGroup hat ihre direkten Emissionen (Scope 1 & 2) seit 2019 um 32
    Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent reduziert.
    - Der Anteil erneuerbarer Energien stieg 2024 um 18 Prozent. Die beiden größten
    Märkte der ManpowerGroup, Frankreich und die USA, haben zusammen fast 13.000
    MWh Strom aus erneuerbaren Energien bezogen.
    - Die globale E-Fahrzeugflotte wurde ausgebaut, während 200 Verbrenner entfernt
    wurden.
    - In Deutschland sank der Anteil der Auto-Pendlerinnen und -Pendler durch
    gezielte Maßnahmen um 9 Prozent, während die Nutzung der Bahn um 10 Prozent
    zunahm. Dies führte zu einer Reduktion der Pendel-Emissionen um 22 Prozent.

    People & Prosperity - Menschen befähigen, Chancen schaffen

    - Über 301.000 Menschen weltweit haben an MyPath-Programmen der ManpowerGroup
    teilgenommen, die gezielt auf die Entwicklung von Zukunftskompetenzen und
    Karrierepfaden ausgerichtet sind.
    - Die Experis Academy hat europaweit KI-Kompetenzen und
    "Business-Ready"-Trainings etabliert, 170.000 Personen geschult und
    Partnerschaften mit SAP und AWS ausgebaut.
