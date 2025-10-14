BP erwartet höhere Fördermengen - schwaches Ergebnis im Ölhandel
- BP fördert mehr Öl und Gas im dritten Quartal.
- Ergebnis im Ölhandel wird als "schwach" erwartet.
- Nettoverschuldung bleibt bei 26 Milliarden US-Dollar.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP hat im dritten Quartal einer ersten Einschätzung zufolge mehr Öl und Gas gefördert. "Die Produktion dürfte höher ausgefallen sein als im Vorquartal", teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Update zum Handel mit. Zuvor hatte BP noch einen leichten Rückgang der Fördermengen gegenüber dem zweiten Quartal prognostiziert, in dem rund 2,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gefördert wurden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen nun mit, dass das Ergebnis im Ölhandel "schwach" ausfallen dürfte. Die Aktie gab auf die Nachrichten im frühen Handel um rund 1,6 Prozent nach. Die Quartalszahlen will BP am 4. November veröffentlichen.
Zuvor hatte der neue Aufsichtsratschef Albert Manifold am Tag seines Amtsantritts am 1. Oktober der Belegschaft angekündigt, dass BP seine Kosten schneller senken und den Verkauf von Vermögenswerten beschleunigen müsse. Bereits Unternehmenschef Murray Auchincloss hatte im Februar eine strategische Neuausrichtung des Konzerns festgelegt. Nachdem jahrelange Investitionen in kohlenstoffarme Projekte die Anleger enttäuscht hatten, fokussiert sich der Konzern nun wieder auf Öl und Gas.
Im abgelaufenen dritten Quartal dürfte die Nettoverschuldung voraussichtlich auf dem Niveau des Vorquartals von 26 Milliarden US-Dollar geblieben sein, teilte BP derweil in seiner aktuellen Meldung weiter mit./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 4,781 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,31 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 73,68 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3334. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -16,14 %/+8.285,74 % bedeutet.
