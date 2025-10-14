    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    365 Aufrufe 365 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen!

    China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen"

    China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen" - das ist dieselbe Botschaft Pekings an Trump, die man schon im April gesendet hatte (auf die der US-Präsident dann mit TACO reagiert hatte). Während US-Finanzminister Bessent gestern noch behauptet hatte, dass es ein Treffen Trump-Xi Jinping geben werde, macht Peking mit Sanktionen gegen US-Firmen klar, dass man dazu keinen Anlass sieht, solange die USA weiter an ihren Sanktionen gegen chinesische Firmen festhalten und hohe Zölle erheben. Die Aktienmärkte daraufhin tiefer, Gold und Silber mit krassen Bewegungen nach unten, nachdem beide Metalle zuvor stark gestiegen waren mit neuen Allzeithochs..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.778,00€
    Basispreis
    16,09
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.563,77€
    Basispreis
    16,27
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Silber & Gold mit Allzeithoch: Short Squeeze und Chaos in London

    2. S&P 500 mit 11 % Rückschlagrisiko – laut Michael Wilson

    3. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Video "China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen! China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen" - das ist dieselbe Botschaft Pekings an Trump, die man schon im April gesendet hatte (auf die der US-Präsident dann mit TACO reagiert hatte). Während US-Finanzminister Bessent gestern noch behauptet hatte, dass es ein Treffen Trump-Xi Jinping geben werde, macht Peking mit Sanktionen gegen US-Firmen klar, dass man dazu keinen Anlass sieht