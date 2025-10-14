Videoausblick
China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen!
China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen"
China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen" - das ist dieselbe Botschaft Pekings an Trump, die man schon im April gesendet hatte (auf die der US-Präsident dann mit TACO reagiert hatte). Während US-Finanzminister Bessent gestern noch behauptet hatte, dass es ein Treffen Trump-Xi Jinping geben werde, macht Peking mit Sanktionen gegen US-Firmen klar, dass man dazu keinen Anlass sieht, solange die USA weiter an ihren Sanktionen gegen chinesische Firmen festhalten und hohe Zölle erheben. Die Aktienmärkte daraufhin tiefer, Gold und Silber mit krassen Bewegungen nach unten, nachdem beide Metalle zuvor stark gestiegen waren mit neuen Allzeithochs..
Hinweise aus Video:
1. Silber & Gold mit Allzeithoch: Short Squeeze und Chaos in London
2. S&P 500 mit 11 % Rückschlagrisiko – laut Michael Wilson
Das Video "China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen! " sehen Sie hier..