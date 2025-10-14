Videoausblick China: Schlag gegen Trump - Gold, Silber mit krassen Bewegungen! China mit einem Schlag gegen Trump und der Botschaft: "Wir werden bis zum Ende kämpfen" - das ist dieselbe Botschaft Pekings an Trump, die man schon im April gesendet hatte (auf die der US-Präsident dann mit TACO reagiert hatte). Während US-Finanzminister Bessent gestern noch behauptet hatte, dass es ein Treffen Trump-Xi Jinping geben werde, macht Peking mit Sanktionen gegen US-Firmen klar, dass man dazu keinen Anlass sieht



