    Kion Group Aktie heute im Minus - 14.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Kion Group Aktie bisher Verluste von -2,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kion Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,83 % verliert die Kion Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kion Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,46 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group +76,71 % gewonnen.

    Kion Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,61 %
    1 Monat -2,27 %
    3 Monate +5,46 %
    1 Jahr +55,73 %

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,20 Mrd. wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Kion Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kion Group

    -3,27 %
    -2,61 %
    -2,27 %
    +5,46 %
    +55,73 %
    +163,78 %
    -29,38 %
    +49,40 %
    +85,25 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



