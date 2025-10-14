JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 21:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 1.049EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

