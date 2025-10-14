    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 21:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 1.049EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Heaney
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1500
    Kursziel alt: 1500
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


