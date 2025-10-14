ATOSS Software - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Sie fällt um -4,43 % auf 107,80€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ATOSS Software, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,94 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +0,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,18 %. Im Jahr 2025 gab es für ATOSS Software bisher ein Minus von -1,58 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,63 % 1 Monat +11,18 % 3 Monate -19,94 % 1 Jahr -14,20 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.