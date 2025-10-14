    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursgewinne - Zollstreit verunsichert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Anleihen steigen bei Unsicherheit.
    • Euro-Bund-Future legt um 0,26% auf 129,79 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen fällt auf 2,59%.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag angesichts einer hohen Unsicherheit zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,26 Prozent auf 129,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,59 Prozent.

    Die Sorge vor einem fortgesetzten Handelskonflikt zwischen China und den USA stütze die Festverzinslichen. China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.

    Im Blick der Finanzmärkte steht weiterhin die schwierige politische Lage in Frankreich. Am Nachmittag wird dann die Regierungserklärung von Premier Sébastien Lecornu erwartet. Vor der Regierungserklärung dürfte abhängen, ob Misstrauensanträge aus der Opposition Erfolg haben werden. Insbesondere die Sozialisten machen eine Duldung der neuen Mitte-Rechts-Regierung von einem deutlichen Kurswechsel des Premiers abhängig.

    Am Vormittag werden noch Zahlen zu den ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass sich die Stimmung ein wenig aufhellen wird. Zuletzt fielen Konjunkturdaten meist enttäuschend aus. "Zinssenkungserwartungen für die EZB nehmen angesichts der schwachen Konjunkturdaten vor allem aus Deutschland und rückläufiger Inflationserwartungen wieder etwas zu", heißt es in einem Tagesausblick der Dekabank.

    "Die konjunkturelle Entwicklung stützt Spekulationen, dass der Markt das Risiko einer weiteren Zinssenkung der EZB unterschätzt, wobei, wenn überhaupt, ein Schritt eher im ersten Quartal 2026 als noch in diesem Jahr zu erwarten wäre."/jsl/zb/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
