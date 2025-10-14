Bremen schreibt Amtsleitung der Gewerbeaufsicht aus - Executive-Position mit Wirkung

Hamburg (ots) - Im höheren Dienst des Landes Bremen ist die Leitung der

Gewerbeaufsicht neu zu besetzen. Mit der vertraulichen Executive-Search-Suche

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wurde die Kontrast

Personalberatung Hamburg beauftragt. Gesucht wird eine führungserfahrene

Persönlichkeit - juristisch geprägt (Volljurist:in) oder

technisch/naturwissenschaftlich (z. B. Ingenieur:in) - mit klarer

Management-Handschrift.



Von Arbeitsschutz bis Marktaufsicht: Breites Mandat mit EU-Bezug





Die Gewerbeaufsicht vereint Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Produktsicherheit

und Marktüberwachung. Das Aufgabenspektrum reicht von Genehmigungs- und

Überwachungsverfahren über Produktrückrufe und Störfallmanagement bis zu

europäischen Schnittstellen der Marktaufsicht. Damit leistet die Behörde einen

wesentlichen Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und fairen Märkten in Bremen und

Bremerhaven.



Führung mit Wirkung: Strategische Leitungsfunktion im höheren Dienst



Die Amtsleitung setzt Prioritäten, führt Führungskräfte und Expert:innen,

verantwortet Ressourcen, Qualität und die Digitalisierung der Fachverfahren. Sie

vertritt die Behörde gegenüber Senat, Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern und

Öffentlichkeit - souverän in komplexen Stakeholder-Lagen und besonderen

Ereignissen. Die Position bietet exzellente Perspektiven für spezialisierte

Ingenieur:innen und Volljurist:innen, die wirksam gestalten wollen.



Weitere Informationen zu der Stellenausschreibung: "Amtsleiter:in

Gewerbeaufsicht (m/w/d) - Leiter:in Gewerbeaufsichtsamt" (https://www.kontrast-g

mbh.de/de/stelle/stellenangebote-gewerbeaufsichtsamt-bremen/30570/) .



Bewerbung & Vertraulichkeit



Bewerbungen gehen direkt an die beauftragte Kontrast Personalberatung GmbH.

Gleichstellung und Vielfalt werden ausdrücklich gefördert; die Auswahl erfolgt

nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.



