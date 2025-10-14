    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bremen schreibt Amtsleitung der Gewerbeaufsicht aus - Executive-Position mit Wirkung

    Hamburg (ots) - Im höheren Dienst des Landes Bremen ist die Leitung der
    Gewerbeaufsicht neu zu besetzen. Mit der vertraulichen Executive-Search-Suche
    (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wurde die Kontrast
    Personalberatung Hamburg beauftragt. Gesucht wird eine führungserfahrene
    Persönlichkeit - juristisch geprägt (Volljurist:in) oder
    technisch/naturwissenschaftlich (z. B. Ingenieur:in) - mit klarer
    Management-Handschrift.

    Von Arbeitsschutz bis Marktaufsicht: Breites Mandat mit EU-Bezug

    Die Gewerbeaufsicht vereint Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Produktsicherheit
    und Marktüberwachung. Das Aufgabenspektrum reicht von Genehmigungs- und
    Überwachungsverfahren über Produktrückrufe und Störfallmanagement bis zu
    europäischen Schnittstellen der Marktaufsicht. Damit leistet die Behörde einen
    wesentlichen Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und fairen Märkten in Bremen und
    Bremerhaven.

    Führung mit Wirkung: Strategische Leitungsfunktion im höheren Dienst

    Die Amtsleitung setzt Prioritäten, führt Führungskräfte und Expert:innen,
    verantwortet Ressourcen, Qualität und die Digitalisierung der Fachverfahren. Sie
    vertritt die Behörde gegenüber Senat, Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern und
    Öffentlichkeit - souverän in komplexen Stakeholder-Lagen und besonderen
    Ereignissen. Die Position bietet exzellente Perspektiven für spezialisierte
    Ingenieur:innen und Volljurist:innen, die wirksam gestalten wollen.

    Weitere Informationen zu der Stellenausschreibung: "Amtsleiter:in
    Gewerbeaufsicht (m/w/d) - Leiter:in Gewerbeaufsichtsamt" (https://www.kontrast-g
    mbh.de/de/stelle/stellenangebote-gewerbeaufsichtsamt-bremen/30570/) .

    Bewerbung & Vertraulichkeit

    Bewerbungen gehen direkt an die beauftragte Kontrast Personalberatung GmbH.
    Gleichstellung und Vielfalt werden ausdrücklich gefördert; die Auswahl erfolgt
    nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6137080
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




