Bremen schreibt Amtsleitung der Gewerbeaufsicht aus - Executive-Position mit Wirkung
Hamburg (ots) - Im höheren Dienst des Landes Bremen ist die Leitung der
Gewerbeaufsicht neu zu besetzen. Mit der vertraulichen Executive-Search-Suche
(https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wurde die Kontrast
Personalberatung Hamburg beauftragt. Gesucht wird eine führungserfahrene
Persönlichkeit - juristisch geprägt (Volljurist:in) oder
technisch/naturwissenschaftlich (z. B. Ingenieur:in) - mit klarer
Management-Handschrift.
Von Arbeitsschutz bis Marktaufsicht: Breites Mandat mit EU-Bezug
Die Gewerbeaufsicht vereint Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Produktsicherheit
und Marktüberwachung. Das Aufgabenspektrum reicht von Genehmigungs- und
Überwachungsverfahren über Produktrückrufe und Störfallmanagement bis zu
europäischen Schnittstellen der Marktaufsicht. Damit leistet die Behörde einen
wesentlichen Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und fairen Märkten in Bremen und
Bremerhaven.
Führung mit Wirkung: Strategische Leitungsfunktion im höheren Dienst
Die Amtsleitung setzt Prioritäten, führt Führungskräfte und Expert:innen,
verantwortet Ressourcen, Qualität und die Digitalisierung der Fachverfahren. Sie
vertritt die Behörde gegenüber Senat, Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern und
Öffentlichkeit - souverän in komplexen Stakeholder-Lagen und besonderen
Ereignissen. Die Position bietet exzellente Perspektiven für spezialisierte
Ingenieur:innen und Volljurist:innen, die wirksam gestalten wollen.
Weitere Informationen zu der Stellenausschreibung: "Amtsleiter:in
Gewerbeaufsicht (m/w/d) - Leiter:in Gewerbeaufsichtsamt" (https://www.kontrast-g
mbh.de/de/stelle/stellenangebote-gewerbeaufsichtsamt-bremen/30570/) .
Bewerbung & Vertraulichkeit
Bewerbungen gehen direkt an die beauftragte Kontrast Personalberatung GmbH.
Gleichstellung und Vielfalt werden ausdrücklich gefördert; die Auswahl erfolgt
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6137080
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
