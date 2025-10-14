UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 28,08EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



