Judith Williams und Roland Berger werden bei der MARKEN GALA 2025 in Frankfurt ausgezeichnet / Judith Williams erhält die Auszeichnung "Living Brand" / Roland Berger wird als "Brand Legend" geehrt (FOTO)
Frankfurt (ots) - Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des
FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT
Die WEIMER MEDIA GROUP rollt bei der MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party am 23.
Oktober 2025 in Frankfurt am Main für zwei großartige
Unternehmer-Persönlichkeiten den roten Teppich aus: Judith Williams und Roland
Berger erhalten beim traditionsreichen Event die Auszeichnungen "Living Brand"
und "Brand Legend".
Die Abendveranstaltung bildet das Konferenz-Finale des FRANKFURT FINANCE &
FUTURE SUMMIT: In neuer Location und mit neuem, frischen Look wird die MARKEN
GALA 2.0 mit Krypto Party zu einer hochkarätigen Networking-Veranstaltung nach
zwei Konferenztagen. Erstmals feiern die Gäste im Gibson Club, der bundesweit zu
einer der besten Event-Locations zählt und bereits mit zahlreichen Preisen für
seine Veranstaltungs-Inszenierungen ausgezeichnet wurde. Höhepunkt des Abends
ist die Preisverleihung an zwei Unternehmer-Persönlichkeiten. Judith Williams,
Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wird als "Living Brand" geehrt.
Die Auszeichnung würdigt Menschen,die mit ihrer Persönlichkeit und
unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen.
Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und
medialer Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über
Deutschland hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht. Roland Berger,
Gründer der gleichnamigen internationalen Unternehmensberatung, wird für sein
Lebenswerk als "Brand Legend" gewürdigt. Der Preis ehrt Persönlichkeiten, deren
Wirken ganze Branchen beeinflusst und deren Name zu einem Markenzeichen für
unternehmerischen Weitblick geworden ist . Berger gilt als einer der
bedeutendsten Strategieberater Europas und hat mit seiner Expertise Generationen
von Führungskräften geprägt.
Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des FRANKFURT FINANCE
& FINANCE SUMMIT, der schon am frühen Nachmittag des 22. Oktober im Kap Europa
mit dem "Finance Day" beginnt. Zu den Top-Speakern des ersten Tages zählen unter
anderem Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine
Lagarde, Christian Sewing (CEO Deutsche Bank), Bettina Orlopp (CEO Commerzbank),
Michael Theurer (Vorstandsmitglied Deutsche Bundesbank), Lukas
Enzersdorfer-Konrad (CEO Bitpanda), Nicola Beer (Vizepräsidentin Europäische
Investitionsbank) und Stephan Leithner (CEO Deutsche Börse).
Am zweiten Tag geht es beim "Future Day" um die Zukunftsthemen unseres Landes
und darüber hinaus. Nach der Opening-Keynote von Veranstalterin und Verlegerin
Christiane Goetz-Weimer stehen Themen wie Führungskultur der Zukunft,
Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Wirtschaft, Nachhaltige Transformation
und Geopolitik im Fokus. Auf der Bühne stehen Top-Experten wie Stefan Wintels
(CEO KfW), Gitta Connemann (Beauftragte der Bundesregierung für den
Mittelstand), Ralf Alexander Lorz (Hessischer Staatsminister für Finanzen),
Gabriele Hässig (Geschäftsführerin Kommunikation Procter & Gamble), Detlef Braun
(CEO Messe Frankfurt), Unternehmer Georg Kofler, Ex-Verteidigungsminister Rudolf
Scharping, Jan Zimpelmann (CFO Beckmann Group), Brigardegeneral Andreas
Steinhaus, Kai Fournell (Chefvolkswirt BMW Group) und Ulli Spankowski (CEO Bison
und Chief Digital Officer Boerse Stuttgart Group).
Eine filmische Einstimmung auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es
hier (https://www.youtube.com/watch?v=QT3zxc7Mtas) .
Über die WEIMER MEDIA GROUP:
Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus.
Das Medienhaus publiziert unter anderem "The European", "Markt und Mittelstand",
"BÖRSE am Sonntag" sowie den "WirtschaftsKurier". Zur Verlagsgruppe gehört eine
der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die
WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem
"Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit", "Frankfurt Finance & Future Summit"
und der "IPO Night". Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine
(CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verlegerin ist Christiane
Goetz-Weimer.
Pressekontakt:
Vera König
Mail: mailto:koenig@weimermedia.de
Ralph Fürther
Mail: mailto:fuerther@weimermedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106166/6137085
OTS: WEIMER MEDIA GROUP
