    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Judith Williams und Roland Berger werden bei der MARKEN GALA 2025 in Frankfurt ausgezeichnet / Judith Williams erhält die Auszeichnung "Living Brand" / Roland Berger wird als "Brand Legend" geehrt (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des
    FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT

    Die WEIMER MEDIA GROUP rollt bei der MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party am 23.
    Oktober 2025 in Frankfurt am Main für zwei großartige
    Unternehmer-Persönlichkeiten den roten Teppich aus: Judith Williams und Roland
    Berger erhalten beim traditionsreichen Event die Auszeichnungen "Living Brand"
    und "Brand Legend".

    Die Abendveranstaltung bildet das Konferenz-Finale des FRANKFURT FINANCE &
    FUTURE SUMMIT: In neuer Location und mit neuem, frischen Look wird die MARKEN
    GALA 2.0 mit Krypto Party zu einer hochkarätigen Networking-Veranstaltung nach
    zwei Konferenztagen. Erstmals feiern die Gäste im Gibson Club, der bundesweit zu
    einer der besten Event-Locations zählt und bereits mit zahlreichen Preisen für
    seine Veranstaltungs-Inszenierungen ausgezeichnet wurde. Höhepunkt des Abends
    ist die Preisverleihung an zwei Unternehmer-Persönlichkeiten. Judith Williams,
    Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wird als "Living Brand" geehrt.
    Die Auszeichnung würdigt Menschen,die mit ihrer Persönlichkeit und
    unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    73,56€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    84,18€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und
    medialer Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über
    Deutschland hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht. Roland Berger,
    Gründer der gleichnamigen internationalen Unternehmensberatung, wird für sein
    Lebenswerk als "Brand Legend" gewürdigt. Der Preis ehrt Persönlichkeiten, deren
    Wirken ganze Branchen beeinflusst und deren Name zu einem Markenzeichen für
    unternehmerischen Weitblick geworden ist . Berger gilt als einer der
    bedeutendsten Strategieberater Europas und hat mit seiner Expertise Generationen
    von Führungskräften geprägt.

    Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des FRANKFURT FINANCE
    & FINANCE SUMMIT, der schon am frühen Nachmittag des 22. Oktober im Kap Europa
    mit dem "Finance Day" beginnt. Zu den Top-Speakern des ersten Tages zählen unter
    anderem Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine
    Lagarde, Christian Sewing (CEO Deutsche Bank), Bettina Orlopp (CEO Commerzbank),
    Michael Theurer (Vorstandsmitglied Deutsche Bundesbank), Lukas
    Enzersdorfer-Konrad (CEO Bitpanda), Nicola Beer (Vizepräsidentin Europäische
    Investitionsbank) und Stephan Leithner (CEO Deutsche Börse).

    Am zweiten Tag geht es beim "Future Day" um die Zukunftsthemen unseres Landes
    und darüber hinaus. Nach der Opening-Keynote von Veranstalterin und Verlegerin
    Christiane Goetz-Weimer stehen Themen wie Führungskultur der Zukunft,
    Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Wirtschaft, Nachhaltige Transformation
    und Geopolitik im Fokus. Auf der Bühne stehen Top-Experten wie Stefan Wintels
    (CEO KfW), Gitta Connemann (Beauftragte der Bundesregierung für den
    Mittelstand), Ralf Alexander Lorz (Hessischer Staatsminister für Finanzen),
    Gabriele Hässig (Geschäftsführerin Kommunikation Procter & Gamble), Detlef Braun
    (CEO Messe Frankfurt), Unternehmer Georg Kofler, Ex-Verteidigungsminister Rudolf
    Scharping, Jan Zimpelmann (CFO Beckmann Group), Brigardegeneral Andreas
    Steinhaus, Kai Fournell (Chefvolkswirt BMW Group) und Ulli Spankowski (CEO Bison
    und Chief Digital Officer Boerse Stuttgart Group).

    Eine filmische Einstimmung auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es
    hier (https://www.youtube.com/watch?v=QT3zxc7Mtas) .

    Über die WEIMER MEDIA GROUP:

    Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus.
    Das Medienhaus publiziert unter anderem "The European", "Markt und Mittelstand",
    "BÖRSE am Sonntag" sowie den "WirtschaftsKurier". Zur Verlagsgruppe gehört eine
    der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die
    WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem
    "Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit", "Frankfurt Finance & Future Summit"
    und der "IPO Night". Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine
    (CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verlegerin ist Christiane
    Goetz-Weimer.

    Pressekontakt:

    Vera König
    Mail: mailto:koenig@weimermedia.de

    Ralph Fürther
    Mail: mailto:fuerther@weimermedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106166/6137085
    OTS: WEIMER MEDIA GROUP


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Judith Williams und Roland Berger werden bei der MARKEN GALA 2025 in Frankfurt ausgezeichnet / Judith Williams erhält die Auszeichnung "Living Brand" / Roland Berger wird als "Brand Legend" geehrt (FOTO) Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT Die WEIMER MEDIA GROUP rollt bei der MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party am 23. Oktober 2025 in Frankfurt am Main für zwei großartige …