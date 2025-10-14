Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza trotz der Waffenruhe sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe.