    Bericht

    Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelischer Drohnenangriff in Gaza trotz Waffenruhe.
    • Drei Menschen im Viertel Schedschaija getötet.
    • Israel sieht Bedrohung durch Annäherung an Stellungen.

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza trotz der Waffenruhe sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.

    Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe.

    Da sich die Personen auch auf mehrmalige Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet und "die Bedrohung beseitigt" worden. Die Armee rief die Bevölkerung des Küstenstreifens erneut auf, sich nicht israelischen Stellungen zu nähern.

    Israel und die Hamas hatten sich im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans auf die Waffenruhe und den Austausch von Gaza-Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser geeinigt. Die Waffenruhe gilt seit vergangenem Freitag und wurde bisher weitgehend eingehalten./ro/DP/mis






