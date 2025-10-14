    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte

    • Immobilienaktien stabilisieren sich im schwachen Markt
    • Vonovia und MDax-Titel verzeichnen Kursgewinne
    • Sinkende Zinsen fördern Refinanzierung und Transaktionen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gegen ein schwaches Börsenumfeld haben sich die Aktien aus der Immobilienbranche am Dienstagvormittag gut geschlagen. Mit stabilen Erträgen und Dividenden gelten sie als vergleichsweise sicheres Investment in schwachen und volatilen Marktphasen.

    Vonovia legten im Dax um 1,8 Prozent zu. Die MDax-Titel LEG , TAG und die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen gewannen bis zu 2,7 Prozent. Der Stoxx 600 Immobiliensektor stieg um 1,2 Prozent.

    Profitieren dürfte der Sektor auch von sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Dienstag auf ein Tief seit fast drei Monaten. Ein niedriges Zinsniveau begünstigt die fortlaufende Refinanzierung der Unternehmen. Zudem werden Transaktionen in der Immobilienbranche finanziell lukrativer./bek/zb

     

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 15,43 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +2,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 23,36 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -14,01 %/+50,48 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
