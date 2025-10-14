AKTIEN IM FOKUS
Siemens, Siemens Healthineers und Energy unter Druck
- Siemens-Aktien fallen um 2,9 Prozent im Dax.
- Siemens Healthineers verliert 1,4 Prozent nach Abstufung.
- Siemens Energy gibt um 4,4 Prozent nach, Gewinnmitnahmen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die drei Aktien aus dem Umfeld von Siemens haben am Dienstag zu den Verlierern in einem schwachen Dax gezählt. Die Papiere von Siemens verloren zuletzt rund 2,9 Prozent und die der Tochter Siemens Healthineers rund 1,4 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die beiden Papiere abgestuft hatte. Die Aktien von Siemens Energy gaben um 4,4 Prozent nach. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen.
Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Siemens-Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates von Morgan Stanley. Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten. Der Experte stufte die Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight" ab.
Analystin Aisyah Noor von Morgan Stanley senkte das Votum für Siemens Heathineers ebenfalls von "Overweight" auf "Equal-weight". Damit ist Morgan Stanley neben Goldman Sachs laut Bloomberg-Daten
erst die zweite Investmentbank von insgesamt 23 Banken und Instituten, die keine positive Einstufung der Aktien des Herstellers von Medizintechnik mehr hat.
Am stärksten gerieten Siemens Energy unter Druck, hier dürften Anleger Kursgewinne realisieren. Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und erst am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Die Papiere sind 2025 zweitgrößter Gewinner im Dax hinter denen von Rheinmetall ./bek/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 1.814 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 82,56 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.246,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,57 %/+39,20 % bedeutet.
