    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kai Schimmelfeder zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVMW würdigt jahrzehntelanges Engagement für den Mittelstand (FOTO)

    Hamburg (ots) - Der Geschäftsführer der feder consulting GmbH , Kai
    Schimmelfeder , wurde im Juni 2025 vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft
    e. V. (BVMW) und dessen Bundeswirtschaftssenat zum Wirtschaftssenator h.c.
    ernannt. Die Verleihung dieser Ehrenposition würdigt seine über 25-jährige
    Arbeit als Fördermittelberater, sein außerordentliches Engagement für
    unternehmerische Finanzierungslösungen sowie seinen nachhaltigen Beitrag zur
    Stärkung des deutschen Mittelstands.

    Die feierliche Ernennung fand im Rahmen einer offiziellen Sitzung des
    Bundeswirtschaftssenats in Berlin statt. Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW
    vereint ausgewählte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und
    Gesellschaft, die sich durch Verantwortung, Innovationskraft und
    unternehmerische Integrität auszeichnen. Mit der Ernennung zum
    Wirtschaftssenator h.c. wird Kai Schimmelfeder Teil dieses Gremiums, das als
    Stimme des Mittelstands gegenüber Politik und Öffentlichkeit fungiert.

    "Diese Ernennung ist eine besondere Ehre und zugleich ein Auftrag," erklärt Kai
    Schimmelfeder , Geschäftsführer der feder consulting GmbH. "Seit fast drei
    Jahrzehnten setze ich mich dafür ein, dass Unternehmen - vom Start-up bis zum
    etablierten Mittelständler - ihre Investitionen, Innovationen und
    Wachstumsprojekte mit staatlicher Unterstützung realisieren können. Die
    Auszeichnung des BVMW verstehe ich als Anerkennung dieses Engagements und als
    Verpflichtung, weiterhin Brücken zwischen Wirtschaft und Politik zu bauen, um
    nachhaltige Finanzierung und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu sichern."

    Der Bundeswirtschaftssenat unter dem Dach des BVMW dient als beratendes Gremium
    für wirtschaftspolitische Themen und ist ein Forum für unternehmerische
    Exzellenz in Deutschland. Ziel ist es, politische Entscheidungsprozesse mit der
    Perspektive des Mittelstands zu bereichern und praxisnahe Impulse für
    wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu geben. Mit der Berufung von Kai
    Schimmelfeder würdigt der Verband insbesondere seine Expertise in den Bereichen
    Fördermittelstrategie, Zuschussfinanzierung und nachhaltige
    Unternehmensentwicklung .

    Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat die feder consulting GmbH unter der
    Leitung von Kai Schimmelfeder tausende Unternehmen bei der Entwicklung und
    Umsetzung von Finanzierungsstrategien unterstützt. Dabei legt das Unternehmen
    besonderen Wert auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und langfristigen Nutzen für
    seine Kunden. Herr Schimmelfeder hat zudem als Autor, Referent und Medienexperte
    wesentlich dazu beigetragen, das Thema Fördermittel in der öffentlichen
    Wahrnehmung zu verankern.

    "In Zeiten wirtschaftlicher Transformation, Digitalisierung und Fachkräftemangel
    braucht der Mittelstand neue Wege der Finanzierung," so Schimmelfeder weiter.
    "Förderprogramme sind ein entscheidendes Instrument, um Innovation,
    Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Ich freue mich darauf, diese
    Perspektive künftig auch im Bundeswirtschaftssenat einzubringen."

    Über den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)

    Der BVMW e. V. ist der größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende
    Interessenverband des deutschen Mittelstands. Mit einem Netzwerk aus über 300
    Geschäftsstellen in Deutschland und internationalen Repräsentanzen vertritt der
    Verband die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr als 900.000 Unternehmen.
    Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW bringt wirtschaftliche Expertise in
    politische Entscheidungsprozesse ein und fördert verantwortungsvolles
    Unternehmertum.

    Über die feder consulting GmbH

    Die f eder consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1996 auf
    Fördermittelberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Das Unternehmen
    zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und begleitet mittelständische
    Unternehmen deutschlandweit bei der Identifikation, Beantragung und Umsetzung
    nationaler und europäischer Förderprogramme. Der Fokus liegt auf Investitions-,
    Innovations- und Wachstumsfinanzierungen. Durch praxisorientierte Beratung,
    strategische Weitsicht und ein tiefes Verständnis der Förderlandschaft trägt
    feder consulting maßgeblich dazu bei, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu
    gestalten.

    Pressekontakt:

    feder consulting GmbH
    Presseabteilung
    Theodor-Yorck-Str. 6
    21077 Hamburg

    E-Mail: mailto:marketing@federconsulting.com
    Tel.: 040-61135920
    http://www.federconsulting.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181184/6137100
    OTS: feder consulting GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kai Schimmelfeder zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt BVMW würdigt jahrzehntelanges Engagement für den Mittelstand (FOTO) Der Geschäftsführer der feder consulting GmbH , Kai Schimmelfeder , wurde im Juni 2025 vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) und dessen Bundeswirtschaftssenat zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt. Die Verleihung dieser …