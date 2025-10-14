BVMW würdigt jahrzehntelanges Engagement für den Mittelstand (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Geschäftsführer der feder consulting GmbH , Kai

Schimmelfeder , wurde im Juni 2025 vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft

e. V. (BVMW) und dessen Bundeswirtschaftssenat zum Wirtschaftssenator h.c.

ernannt. Die Verleihung dieser Ehrenposition würdigt seine über 25-jährige

Arbeit als Fördermittelberater, sein außerordentliches Engagement für

unternehmerische Finanzierungslösungen sowie seinen nachhaltigen Beitrag zur

Stärkung des deutschen Mittelstands.



Die feierliche Ernennung fand im Rahmen einer offiziellen Sitzung des

Bundeswirtschaftssenats in Berlin statt. Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW

vereint ausgewählte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft, die sich durch Verantwortung, Innovationskraft und

unternehmerische Integrität auszeichnen. Mit der Ernennung zum

Wirtschaftssenator h.c. wird Kai Schimmelfeder Teil dieses Gremiums, das als

Stimme des Mittelstands gegenüber Politik und Öffentlichkeit fungiert.





"Diese Ernennung ist eine besondere Ehre und zugleich ein Auftrag," erklärt Kai

Schimmelfeder , Geschäftsführer der feder consulting GmbH. "Seit fast drei

Jahrzehnten setze ich mich dafür ein, dass Unternehmen - vom Start-up bis zum

etablierten Mittelständler - ihre Investitionen, Innovationen und

Wachstumsprojekte mit staatlicher Unterstützung realisieren können. Die

Auszeichnung des BVMW verstehe ich als Anerkennung dieses Engagements und als

Verpflichtung, weiterhin Brücken zwischen Wirtschaft und Politik zu bauen, um

nachhaltige Finanzierung und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu sichern."



Der Bundeswirtschaftssenat unter dem Dach des BVMW dient als beratendes Gremium

für wirtschaftspolitische Themen und ist ein Forum für unternehmerische

Exzellenz in Deutschland. Ziel ist es, politische Entscheidungsprozesse mit der

Perspektive des Mittelstands zu bereichern und praxisnahe Impulse für

wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu geben. Mit der Berufung von Kai

Schimmelfeder würdigt der Verband insbesondere seine Expertise in den Bereichen

Fördermittelstrategie, Zuschussfinanzierung und nachhaltige

Unternehmensentwicklung .



Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat die feder consulting GmbH unter der

Leitung von Kai Schimmelfeder tausende Unternehmen bei der Entwicklung und

Umsetzung von Finanzierungsstrategien unterstützt. Dabei legt das Unternehmen

besonderen Wert auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und langfristigen Nutzen für

seine Kunden. Herr Schimmelfeder hat zudem als Autor, Referent und Medienexperte

wesentlich dazu beigetragen, das Thema Fördermittel in der öffentlichen

Wahrnehmung zu verankern.



"In Zeiten wirtschaftlicher Transformation, Digitalisierung und Fachkräftemangel

braucht der Mittelstand neue Wege der Finanzierung," so Schimmelfeder weiter.

"Förderprogramme sind ein entscheidendes Instrument, um Innovation,

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Ich freue mich darauf, diese

Perspektive künftig auch im Bundeswirtschaftssenat einzubringen."



Über den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)



Der BVMW e. V. ist der größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende

Interessenverband des deutschen Mittelstands. Mit einem Netzwerk aus über 300

Geschäftsstellen in Deutschland und internationalen Repräsentanzen vertritt der

Verband die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr als 900.000 Unternehmen.

Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW bringt wirtschaftliche Expertise in

politische Entscheidungsprozesse ein und fördert verantwortungsvolles

Unternehmertum.



Über die feder consulting GmbH



Die f eder consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1996 auf

Fördermittelberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Das Unternehmen

zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und begleitet mittelständische

Unternehmen deutschlandweit bei der Identifikation, Beantragung und Umsetzung

nationaler und europäischer Förderprogramme. Der Fokus liegt auf Investitions-,

Innovations- und Wachstumsfinanzierungen. Durch praxisorientierte Beratung,

strategische Weitsicht und ein tiefes Verständnis der Förderlandschaft trägt

feder consulting maßgeblich dazu bei, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu

gestalten.



