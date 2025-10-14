BVMW würdigt jahrzehntelanges Engagement für den Mittelstand (FOTO)

Kai Schimmelfeder zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt
Hamburg (ots) - Der Geschäftsführer der feder consulting GmbH , Kai
Schimmelfeder , wurde im Juni 2025 vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft
e. V. (BVMW) und dessen Bundeswirtschaftssenat zum Wirtschaftssenator h.c.
ernannt. Die Verleihung dieser Ehrenposition würdigt seine über 25-jährige
Arbeit als Fördermittelberater, sein außerordentliches Engagement für
unternehmerische Finanzierungslösungen sowie seinen nachhaltigen Beitrag zur
Stärkung des deutschen Mittelstands.
Die feierliche Ernennung fand im Rahmen einer offiziellen Sitzung des
Bundeswirtschaftssenats in Berlin statt. Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW
vereint ausgewählte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft, die sich durch Verantwortung, Innovationskraft und
unternehmerische Integrität auszeichnen. Mit der Ernennung zum
Wirtschaftssenator h.c. wird Kai Schimmelfeder Teil dieses Gremiums, das als
Stimme des Mittelstands gegenüber Politik und Öffentlichkeit fungiert.
"Diese Ernennung ist eine besondere Ehre und zugleich ein Auftrag," erklärt Kai
Schimmelfeder , Geschäftsführer der feder consulting GmbH. "Seit fast drei
Jahrzehnten setze ich mich dafür ein, dass Unternehmen - vom Start-up bis zum
etablierten Mittelständler - ihre Investitionen, Innovationen und
Wachstumsprojekte mit staatlicher Unterstützung realisieren können. Die
Auszeichnung des BVMW verstehe ich als Anerkennung dieses Engagements und als
Verpflichtung, weiterhin Brücken zwischen Wirtschaft und Politik zu bauen, um
nachhaltige Finanzierung und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu sichern."
Der Bundeswirtschaftssenat unter dem Dach des BVMW dient als beratendes Gremium
für wirtschaftspolitische Themen und ist ein Forum für unternehmerische
Exzellenz in Deutschland. Ziel ist es, politische Entscheidungsprozesse mit der
Perspektive des Mittelstands zu bereichern und praxisnahe Impulse für
wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu geben. Mit der Berufung von Kai
Schimmelfeder würdigt der Verband insbesondere seine Expertise in den Bereichen
Fördermittelstrategie, Zuschussfinanzierung und nachhaltige
Unternehmensentwicklung .
Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat die feder consulting GmbH unter der
Leitung von Kai Schimmelfeder tausende Unternehmen bei der Entwicklung und
Umsetzung von Finanzierungsstrategien unterstützt. Dabei legt das Unternehmen
besonderen Wert auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und langfristigen Nutzen für
seine Kunden. Herr Schimmelfeder hat zudem als Autor, Referent und Medienexperte
wesentlich dazu beigetragen, das Thema Fördermittel in der öffentlichen
Wahrnehmung zu verankern.
"In Zeiten wirtschaftlicher Transformation, Digitalisierung und Fachkräftemangel
braucht der Mittelstand neue Wege der Finanzierung," so Schimmelfeder weiter.
"Förderprogramme sind ein entscheidendes Instrument, um Innovation,
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Ich freue mich darauf, diese
Perspektive künftig auch im Bundeswirtschaftssenat einzubringen."
Über den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
Der BVMW e. V. ist der größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende
Interessenverband des deutschen Mittelstands. Mit einem Netzwerk aus über 300
Geschäftsstellen in Deutschland und internationalen Repräsentanzen vertritt der
Verband die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr als 900.000 Unternehmen.
Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW bringt wirtschaftliche Expertise in
politische Entscheidungsprozesse ein und fördert verantwortungsvolles
Unternehmertum.
Über die feder consulting GmbH
Die f eder consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1996 auf
Fördermittelberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Das Unternehmen
zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und begleitet mittelständische
Unternehmen deutschlandweit bei der Identifikation, Beantragung und Umsetzung
nationaler und europäischer Förderprogramme. Der Fokus liegt auf Investitions-,
Innovations- und Wachstumsfinanzierungen. Durch praxisorientierte Beratung,
strategische Weitsicht und ein tiefes Verständnis der Förderlandschaft trägt
feder consulting maßgeblich dazu bei, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu
gestalten.
