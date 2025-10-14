    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Gebrauchter Stromer ja oder nein? - E-Autos sind Ansichtssache (AUDIO)

    Köln (ots) - Wenn im Herbst die Temperaturen nach unten gehen, steigen
    traditionell die Verkäufe von Gebrauchtwagen. Das hat mehrere Gründe: Zum
    Beispiel, weil viele von uns mit dem Ende der warmen Jahreszeit ein
    zuverlässiges Fahrzeug für den Winter suchen oder viele Händler ihre Lager vor
    der kälteren Jahreszeit leeren wollen und mit attraktiven Angeboten locken.
    Dabei wird auch der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos immer größer. Aber wie
    stehen wir Deutschen eigentlich zum gebrauchten Stromer? Das hat jetzt eine
    repräsentative Civey-Studie im Auftrag der DEVK herausgefunden. Mehr zu den
    Ergebnissen weiß mein Kollege Mario Hattwig.

    Sprecher: Die E-Autos sind wieder auf dem Vormarsch! Nach dem Aus der Förderung,
    sanken 2024 die Verkaufszahlen, allerdings sind sie in diesem Jahr schon wieder
    gestiegen. Rund 400.000 verkaufte reine Stromer könnten es bis 31. Dezember
    werden. Und entsprechend größer wird auch der Markt für gebrauchte E-Autos, die
    ebenfalls immer beliebter werden, so Katrin Odenhausen von der DEVK.

    O-Ton 1 (Katrin Odenhausen, 19 Sek.): "Wir haben über 2.500 Menschen mit
    Führerschein befragt. Und fast ein Drittel kann sich grundsätzlich vorstellen,
    ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen. Bei jungen Leuten unter 30 ist es sogar fast
    die Hälfte. Ob man dann wirklich ein gebrauchtes E-Auto kauft, hängt aber oft
    gar nicht so sehr von dem Auto selber ab, sondern von anderen Faktoren wie der
    E-Lade-Infrastruktur."

    Sprecher: Und die schätzen, laut Umfrage, nur 14 Prozent als sehr gut oder eher
    gut ein. Die große Mehrheit von über 55 Prozent bewertet sie eher schlecht oder
    sogar sehr schlecht.

    O-Ton 2 (Katrin Odenhausen, 21 Sek.): "Ganz anders sieht das allerdings aus,
    wenn man nur auf die Antworten der Befragten schaut, die schon von E-Autos
    überzeugt sind und mehr Erfahrung damit haben. Hier sagen fast 39 Prozent, dass
    die Lademöglichkeiten in Deutschland eher gut oder sehr gut sind. Und nur ein
    Viertel bewertet sie schlecht. Der Ruf des Stromers wird also besser, je mehr
    Menschen elektrisch fahren und sich selbst ein Bild von der nötigen
    Infrastruktur machen."

    Sprecher: Neben der Einstellung zur Lade-Infrastruktur sind vor allem die
    Anschaffungskosten und ein guter Zustand der Batterie Kriterien, die für oder
    gegen den Kauf eines gebrauchten Stromers sprechen. Auch Anreize, wie die
    E-Autos in den nächsten zehn Jahren von der Kfz-Steuer zu befreien, sind ein
    guter Anfang.

    O-Ton 3 (Katrin Odenhausen, 23 Sek.): "Auch wir Versicherer wollen unseren Teil
    dazu beitragen und den Wechsel vom Verbrenner zum Stromer attraktiver machen.
    Konkret heißt das für unseren neuen Kfz-Tarif: Hat der alte Verbrenner oder das
    alte Hybridfahrzeug einen Totalschaden erlitten, zahlt die DEVK ihren
    Versicherten in der Kaskoversicherung eine Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von
    1.500 Euro, wenn das neue Auto ein reines E-Fahrzeug ist und natürlich wieder
    bei der DEVK versichert wird."

    Abmoderationsvorschlag: Rund ein Drittel der Deutschen kann sich vorstellen, ein
    gebrauchtes E-Auto zu kaufen - vor allem die Jüngeren unter uns sind da
    aufgeschlossen, so eine aktuelle Studie der DEVK. Allerdings müsste dazu vor
    allem die Lade-Infrastruktur verbessert werden, sagen zumindest diejenigen, die
    noch keine Erfahrung mit E-Autos haben. Mehr Infos zum Thema gibt's im Netz
    unter devk.de.

