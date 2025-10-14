Gebrauchter Stromer ja oder nein? - E-Autos sind Ansichtssache (AUDIO)

Köln (ots) - Wenn im Herbst die Temperaturen nach unten gehen, steigen

traditionell die Verkäufe von Gebrauchtwagen. Das hat mehrere Gründe: Zum

Beispiel, weil viele von uns mit dem Ende der warmen Jahreszeit ein

zuverlässiges Fahrzeug für den Winter suchen oder viele Händler ihre Lager vor

der kälteren Jahreszeit leeren wollen und mit attraktiven Angeboten locken.

Dabei wird auch der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos immer größer. Aber wie

stehen wir Deutschen eigentlich zum gebrauchten Stromer? Das hat jetzt eine

repräsentative Civey-Studie im Auftrag der DEVK herausgefunden. Mehr zu den

Ergebnissen weiß mein Kollege Mario Hattwig.



Sprecher: Die E-Autos sind wieder auf dem Vormarsch! Nach dem Aus der Förderung,

sanken 2024 die Verkaufszahlen, allerdings sind sie in diesem Jahr schon wieder

gestiegen. Rund 400.000 verkaufte reine Stromer könnten es bis 31. Dezember

werden. Und entsprechend größer wird auch der Markt für gebrauchte E-Autos, die

ebenfalls immer beliebter werden, so Katrin Odenhausen von der DEVK.





O-Ton 1 (Katrin Odenhausen, 19 Sek.): "Wir haben über 2.500 Menschen mit

Führerschein befragt. Und fast ein Drittel kann sich grundsätzlich vorstellen,

ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen. Bei jungen Leuten unter 30 ist es sogar fast

die Hälfte. Ob man dann wirklich ein gebrauchtes E-Auto kauft, hängt aber oft

gar nicht so sehr von dem Auto selber ab, sondern von anderen Faktoren wie der

E-Lade-Infrastruktur."



Sprecher: Und die schätzen, laut Umfrage, nur 14 Prozent als sehr gut oder eher

gut ein. Die große Mehrheit von über 55 Prozent bewertet sie eher schlecht oder

sogar sehr schlecht.



O-Ton 2 (Katrin Odenhausen, 21 Sek.): "Ganz anders sieht das allerdings aus,

wenn man nur auf die Antworten der Befragten schaut, die schon von E-Autos

überzeugt sind und mehr Erfahrung damit haben. Hier sagen fast 39 Prozent, dass

die Lademöglichkeiten in Deutschland eher gut oder sehr gut sind. Und nur ein

Viertel bewertet sie schlecht. Der Ruf des Stromers wird also besser, je mehr

Menschen elektrisch fahren und sich selbst ein Bild von der nötigen

Infrastruktur machen."



Sprecher: Neben der Einstellung zur Lade-Infrastruktur sind vor allem die

Anschaffungskosten und ein guter Zustand der Batterie Kriterien, die für oder

gegen den Kauf eines gebrauchten Stromers sprechen. Auch Anreize, wie die

E-Autos in den nächsten zehn Jahren von der Kfz-Steuer zu befreien, sind ein

guter Anfang.



O-Ton 3 (Katrin Odenhausen, 23 Sek.): "Auch wir Versicherer wollen unseren Teil

dazu beitragen und den Wechsel vom Verbrenner zum Stromer attraktiver machen.

Konkret heißt das für unseren neuen Kfz-Tarif: Hat der alte Verbrenner oder das

alte Hybridfahrzeug einen Totalschaden erlitten, zahlt die DEVK ihren

Versicherten in der Kaskoversicherung eine Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von

1.500 Euro, wenn das neue Auto ein reines E-Fahrzeug ist und natürlich wieder

bei der DEVK versichert wird."



Abmoderationsvorschlag: Rund ein Drittel der Deutschen kann sich vorstellen, ein

gebrauchtes E-Auto zu kaufen - vor allem die Jüngeren unter uns sind da

aufgeschlossen, so eine aktuelle Studie der DEVK. Allerdings müsste dazu vor

allem die Lade-Infrastruktur verbessert werden, sagen zumindest diejenigen, die

noch keine Erfahrung mit E-Autos haben. Mehr Infos zum Thema gibt's im Netz

unter devk.de.



