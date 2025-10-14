    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTR AktievorwärtsNachrichten zu MTR
    MTR Legal Rechtsanwälte eröffnet Representative Office in Singapur (FOTO)

    Singapur (ots) - Ausbau der internationalen Präsenz im wirtschaftlichen und
    rechtlichen Zentrum Asiens

    MTR Legal Rechtsanwälte freut sich bekannt zu geben, dass die Kanzlei offiziell
    die Genehmigung des Ministry of Law in Singapur zur Eröffnung eines
    Representative Office erhalten hat. Dieser Schritt markiert einen wichtigen
    Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie der Kanzlei und
    unterstreicht das Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
    internationale Mandantenbetreuung.

    Das MTR Legal Representative Office Singapore
    (https://www.mtrlegal.com/en/offices/singapore) fungiert als Schnittstelle
    zwischen MTR Legal und ihrem Netzwerk aus Mandanten, Geschäftspartnern und
    Institutionen in ganz Asien.

    Gemäß den lokalen Vorschriften wird das Büro keine anwaltlichen Dienstleistungen
    erbringen, sondern sich auf nicht-transaktionale Tätigkeiten wie
    Beziehungsmanagement, Marktbeobachtung sowie die Teilnahme an rechtlichen und
    wirtschaftlichen Fachforen konzentrieren.

    "Die Genehmigung für unser Representative Office in Singapur ist ein wichtiger
    strategischer Schritt", erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal.
    "Singapur spielt eine Schlüsselrolle im globalen Handel und in der rechtlichen
    Innovation. Unsere Präsenz vor Ort ermöglicht es uns, die Beziehungen zu
    regionalen Mandanten zu vertiefen und Entwicklungen im asiatischen Rechtsraum
    frühzeitig zu erkennen."

    Mit dem neuen Standort stärkt MTR Legal ihre internationale Leistungsfähigkeit,
    verbessert die Betreuung globaler Mandanten und festigt ihre Positionierung in
    komplexen, grenzüberschreitenden Mandaten.

    Als moderne Wirtschaftskanzlei mit Standorten in ganz Deutschland und
    internationaler Ausrichtung verbindet MTR Legal rechtliche Exzellenz mit
    effizienter, technologiegestützter Infrastruktur. Die Kanzlei berät Unternehmen,
    Unternehmer, private Investoren und Institutionen in einer Vielzahl von
    Rechtsgebieten - insbesondere im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Handelsrecht,
    Compliance und internationalen Privatrecht.

    Pressekontakt:

    MTR Legal Rechtsanwälte
    Breslauer Platz 4
    50668 Köln
    mailto:info@mtrlegal.com
    +49 221 9999220

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136523/6137103
    OTS: MTR Rechtsanwälte




