MTR Legal Rechtsanwälte eröffnet Representative Office in Singapur (FOTO)
Singapur (ots) - Ausbau der internationalen Präsenz im wirtschaftlichen und
rechtlichen Zentrum Asiens
MTR Legal Rechtsanwälte freut sich bekannt zu geben, dass die Kanzlei offiziell
die Genehmigung des Ministry of Law in Singapur zur Eröffnung eines
Representative Office erhalten hat. Dieser Schritt markiert einen wichtigen
Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie der Kanzlei und
unterstreicht das Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
internationale Mandantenbetreuung.
Das MTR Legal Representative Office Singapore
(https://www.mtrlegal.com/en/offices/singapore) fungiert als Schnittstelle
zwischen MTR Legal und ihrem Netzwerk aus Mandanten, Geschäftspartnern und
Institutionen in ganz Asien.
Gemäß den lokalen Vorschriften wird das Büro keine anwaltlichen Dienstleistungen
erbringen, sondern sich auf nicht-transaktionale Tätigkeiten wie
Beziehungsmanagement, Marktbeobachtung sowie die Teilnahme an rechtlichen und
wirtschaftlichen Fachforen konzentrieren.
"Die Genehmigung für unser Representative Office in Singapur ist ein wichtiger
strategischer Schritt", erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal.
"Singapur spielt eine Schlüsselrolle im globalen Handel und in der rechtlichen
Innovation. Unsere Präsenz vor Ort ermöglicht es uns, die Beziehungen zu
regionalen Mandanten zu vertiefen und Entwicklungen im asiatischen Rechtsraum
frühzeitig zu erkennen."
Mit dem neuen Standort stärkt MTR Legal ihre internationale Leistungsfähigkeit,
verbessert die Betreuung globaler Mandanten und festigt ihre Positionierung in
komplexen, grenzüberschreitenden Mandaten.
Als moderne Wirtschaftskanzlei mit Standorten in ganz Deutschland und
internationaler Ausrichtung verbindet MTR Legal rechtliche Exzellenz mit
effizienter, technologiegestützter Infrastruktur. Die Kanzlei berät Unternehmen,
Unternehmer, private Investoren und Institutionen in einer Vielzahl von
Rechtsgebieten - insbesondere im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Handelsrecht,
Compliance und internationalen Privatrecht.
Pressekontakt:
MTR Legal Rechtsanwälte
Breslauer Platz 4
50668 Köln
mailto:info@mtrlegal.com
+49 221 9999220
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136523/6137103
OTS: MTR Rechtsanwälte
