MTR Legal Rechtsanwälte eröffnet Representative Office in Singapur (FOTO)

Singapur (ots) - Ausbau der internationalen Präsenz im wirtschaftlichen und

rechtlichen Zentrum Asiens



MTR Legal Rechtsanwälte freut sich bekannt zu geben, dass die Kanzlei offiziell

die Genehmigung des Ministry of Law in Singapur zur Eröffnung eines

Representative Office erhalten hat. Dieser Schritt markiert einen wichtigen

Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie der Kanzlei und

unterstreicht das Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und

internationale Mandantenbetreuung.



Das MTR Legal Representative Office Singapore

(https://www.mtrlegal.com/en/offices/singapore) fungiert als Schnittstelle

zwischen MTR Legal und ihrem Netzwerk aus Mandanten, Geschäftspartnern und

Institutionen in ganz Asien.





Gemäß den lokalen Vorschriften wird das Büro keine anwaltlichen Dienstleistungen

erbringen, sondern sich auf nicht-transaktionale Tätigkeiten wie

Beziehungsmanagement, Marktbeobachtung sowie die Teilnahme an rechtlichen und

wirtschaftlichen Fachforen konzentrieren.



"Die Genehmigung für unser Representative Office in Singapur ist ein wichtiger

strategischer Schritt", erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal.

"Singapur spielt eine Schlüsselrolle im globalen Handel und in der rechtlichen

Innovation. Unsere Präsenz vor Ort ermöglicht es uns, die Beziehungen zu

regionalen Mandanten zu vertiefen und Entwicklungen im asiatischen Rechtsraum

frühzeitig zu erkennen."



Mit dem neuen Standort stärkt MTR Legal ihre internationale Leistungsfähigkeit,

verbessert die Betreuung globaler Mandanten und festigt ihre Positionierung in

komplexen, grenzüberschreitenden Mandaten.



Als moderne Wirtschaftskanzlei mit Standorten in ganz Deutschland und

internationaler Ausrichtung verbindet MTR Legal rechtliche Exzellenz mit

effizienter, technologiegestützter Infrastruktur. Die Kanzlei berät Unternehmen,

Unternehmer, private Investoren und Institutionen in einer Vielzahl von

Rechtsgebieten - insbesondere im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Handelsrecht,

Compliance und internationalen Privatrecht.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136523/6137103

OTS: MTR Rechtsanwälte







