    WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Fabio Hölscher rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit soliden Resultaten des Zulieferers der Lkw- und Trailerindustrie. Am Nachfragetrend sollte sich wenig geändert haben. In den meisten Regionen stabilisiere sich die Nachfrage der Hersteller, oder sie steige leicht von einem niedrigen Niveau aus./rob/mis/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 50,70EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



